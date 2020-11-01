Філіппіни накрив найпотужніший за 7 років тайфун: евакуйовано близько мільйона людей. Фото та відео

Східну частину Філіппін 1 листопада накрив потужний тайфун "Жени", в результаті якого вже загинули 10 осіб та евакуйовано близько мільйона жителів.

Від стихії постраждали провінції Катандуанес і Албай. Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, пише Associated Press (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки тайфуну на Філіппінах.

Як зазначає ВВС, жителів попередили про можливі зсуви, сильні повені, шторми і сильних вітрах. Головний аеропорт Маніли закритий, а військова і національна поліція, а також берегова охорона приведені в повну бойову готовність.

Наслідки тайфуну "Жени" на Філіппінах.

Річки, які вийшли з берегів, затопили прибережні міста, також близько 300 будинків опинилися похованими під вулканічними породами і потоками бруду з вулкана Майон, пише Reuters.

Стихія вбила вже 10 людей.

У ЗМІ зазначають, що це один з найсильніших тайфунів на Філіппінах за останні 7 років.

Евакуйовані філіппінці.

Наметове містечко для евакуйованих жителів Філіппін.

Провінція Катандуанес. Google Maps

Провінція Албай. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня ураган "Зета" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки. У Новому Орлеані штату Луїзіана (США) переважно без опадів з вітром зруйнував будівлі та вивів з ладу електрику. Щонайменше одна людина загинула.