Філіппіни накрив найпотужніший за 7 років тайфун: евакуйовано близько мільйона людей. Фото та відео

Східну частину Філіппін 1 листопада накрив потужний тайфун "Жени", в результаті якого вже загинули 10 осіб та евакуйовано близько мільйона жителів.

Від стихії постраждали провінції Катандуанес і Албай. Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, пише Associated Press (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як зазначає ВВС, жителів попередили про можливі зсуви, сильні повені, шторми і сильних вітрах. Головний аеропорт Маніли закритий, а військова і національна поліція, а також берегова охорона приведені в повну бойову готовність.

Річки, які вийшли з берегів, затопили прибережні міста, також близько 300 будинків опинилися похованими під вулканічними породами і потоками бруду з вулкана Майон, пише Reuters.

У ЗМІ зазначають, що це один з найсильніших тайфунів на Філіппінах за останні 7 років.

Ramdam ang hagupit ng super typhoon #RollyPH sa Brgy. San Roque sa Daraga, Albay. Kuha ito ni Saturn Lorena mula sa Daraga Parish kaninang 8:30 ng umaga.



Nakataas ang signal no. 5 sa lalawigan ng Albay. Mag-ingat, mga Kapamilya. pic.twitter.com/PZ6W7UldsT - ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня ураган "Зета" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки. У Новому Орлеані штату Луїзіана (США) переважно без опадів з вітром зруйнував будівлі та вивів з ладу електрику. Щонайменше одна людина загинула.