''Філе з Путіна по-б*ндерському'': делікатес у Німеччині викликав захват у мережі

Позиція в меню одного з закладів німецького Штуттгарта, яка, на перший погляд, перекладається як "філе з Путіна по-б*ндерському", викликала захват у мережі.

Незвичайною знахідкою поділився в Facebook український військовий Valua Chuk. Незважаючи на те, що замовлення виявилося всього лише м'ясом індички (нім. Die Pute – Ред.), в коментарях уже почали щосили обговорювати "б*ндерський" делікатес.

"Коли приїхав у Штуттгартске заж*п'є і знайшов страву своєї мрії – "філе з Путіна по-б*ндерському" (вона точно перекладається саме так). Слава Україні!" – підписав киянин знімок.

Facebook Valua Chuk

"Близько, але тобі потрібно повправлятися зі своєю німецькою", – зіронізував Thomas Stahlberg. "Моя версія звучить набагато веселіше, аніж смажена індичка", – відповів йому військовий.

Інші користувачі також приєдналися до гри слів. "Замов і зроби фото", "Так ти його з'їв?" – поцікавилися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу веселим кадром із Меланією Трамп.

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