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''Філе з Путіна по-б*ндерському'': делікатес у Німеччині викликав захват у мережі

3.3тЧитати матеріал російською

Позиція в меню одного з закладів німецького Штуттгарта, яка, на перший погляд, перекладається як "філе з Путіна по-б*ндерському", викликала захват у мережі.

Незвичайною знахідкою поділився в Facebook український військовий Valua Chuk. Незважаючи на те, що замовлення виявилося всього лише м'ясом індички (нім. Die Pute – Ред.), в коментарях уже почали щосили обговорювати "б*ндерський" делікатес.

"Коли приїхав у Штуттгартске заж*п'є і знайшов страву своєї мрії – "філе з Путіна по-б*ндерському" (вона точно перекладається саме так). Слава Україні!" – підписав киянин знімок.

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''Філе з Путіна по-б*ндерському'': делікатес у Німеччині викликав захват у мережі

Facebook Valua Chuk

"Близько, але тобі потрібно повправлятися зі своєю німецькою", – зіронізував Thomas Stahlberg. "Моя версія звучить набагато веселіше, аніж смажена індичка", – відповів йому військовий.

''Філе з Путіна по-б*ндерському'': делікатес у Німеччині викликав захват у мережі

Інші користувачі також приєдналися до гри слів. "Замов і зроби фото", "Так ти його з'їв?" – поцікавилися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу веселим кадром із Меланією Трамп.

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Німеччина
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Макс Махов
Макс Махов
Заднюю часть и ошеек Путина-хуйло! Рашеншвайне 🐷🇷🇺, гарна миита! Шашлык-башлык! Хайль Путин Хуйло! 😀🖕🇷🇺😂🖕🏼💩💩😅
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Йододефицитный галычанский полудурок никогда не изучал немецкий.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Селюки, привлекаем переводчика, получается - putenfilet la bandera, перевод - филе индейки по-бандеровски ... курица на ГМО с Галичины, а точнее Внучка Тягнибока, запеченная с черным перцем ... чё, там кто будет писать, идите убейтесь об угол стенки ... )
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Макс Махов
Макс Махов
Воронов Евгений, ты чегА кацап, нервничаешь исходишь на ливер? У тебя и так президент фюрер Путин Хуйло! 😅💩🖕🏼😂🇷🇺🖕😀😀
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