Фігурант сексуального скандалу в Росії залишиться працювати в Держдумі - думка

Фігурант сексуального скандалу в Державній Думі Російської Федерації депутат, глава комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький свою посаду, швидше за все, не покине. Після президентських виборів в Росії він займає особливе місце в системі путінської влади. Про це "Обозревателю" розповів директор некомерційної організації Дом Свободной России Григорій Фролов.

За словами Фролова, в системі російської влади у Слуцького є певний вплив. На останніх виборах він організовував корпус міжнародних спостерігачів.

"Він запрошував і координував всіх цих німецьких або скандинавських "путінферштейнерів" і всіх інших людей, яких спеціально привозили до Криму або в Росію, щоб вони дивилися на ці вибори і розповідали, як в Росії все добре, чесно, правильно і демократично, - говорить Фролов, - Тому, можна точно сказати, що Слуцького різко не знімуть. Він зараз взагалі не той персонаж. У нього є певний ярлик на те, щоб його зараз ніхто не знімав, тому що він велику послугу зробив. І його вплив в цьому сенсі підвищився".

З іншого боку, ймовірність того, що Слуцький може покинути свій пост все ж буде обговорюватися в Кремлі, вважає Фролов.

"Піти з цієї ситуації без прийняття якогось рішення або без того чи іншого прогинання під громадський дискурс у них не вийде", - відзначає він.

Як повідомляв "Обозреватель", сексуальний скандал в Державній Думі Російської Федерації набирає обертів . Після того, як три журналістки звинуватили депутата, голову комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького в сексуальних домаганнях, думська комісія з етики не знайшла в цьому "поведінкових порушень".

В знак протесту проти таких висновків ряд ЗМІ заявили про відкликання своїх співробітників з Думи і припинення публікацій матеріалів про Слуцького або комісію з етики. За винятком тих, які стосуються сексуального скандалу. Зокрема, бойкот оголосили РБК, ВД "Коммерсант", "Ведомости", Znak.com, Lenta.ru, телеканали RTVI, "Дощ", радіостанції "Ехо Москви" і "Говорить Москва".