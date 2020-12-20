Фіджі накрив потужний ураган: є загиблі, один із островів зруйновано. Фото і відео

Мирослав Семенюк Світ 12:53, 20.12.2020 Оновлено: 12:58, 20.12.2020

Острови Фіджі накрив потужний циклон Яса. Шторму дали максимальну п'яту категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Як пише Reuters, унаслідок урагану загинули чотири людини. Частина населення держави залишилася без даху над головою і прісної води (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Один із невеликих островів Кіа був повністю зруйнований штормом, а провінція Буа на острові Вануа-Леву знищена на 70%.

Австралія вже направила свої ВПС на допомогу Фіджі.

Внаслідок урагану загинули чотири людини
Reuters
Люди залишилася без даху над головою
ABC News
Острів Кіа був повністю зруйнований штормом
ABC News
Провінція Буа на острові Вануа-Леву знищена на 70%
ABC News
Шторму дали максимальну п'яту категорію
Twitter Fiji Roads Authority
Австралія направила свої ВПС на допомогу Фіджі
Twitter Fiji Roads Authority
Острови Фіджі
wikipedia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні потужний ураган в турецькій Антальї завдав серйозних руйнувань і вбив людину.

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