Фіджі накрив потужний ураган: є загиблі, один із островів зруйновано. Фото і відео

Острови Фіджі накрив потужний циклон Яса. Шторму дали максимальну п'яту категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Як пише Reuters, унаслідок урагану загинули чотири людини. Частина населення держави залишилася без даху над головою і прісної води (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Один із невеликих островів Кіа був повністю зруйнований штормом, а провінція Буа на острові Вануа-Леву знищена на 70%.

Австралія вже направила свої ВПС на допомогу Фіджі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні потужний ураган в турецькій Антальї завдав серйозних руйнувань і вбив людину.