Фіджі накрив потужний ураган: є загиблі, один із островів зруйновано. Фото і відео
Острови Фіджі накрив потужний циклон Яса. Шторму дали максимальну п'яту категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.
Як пише Reuters, унаслідок урагану загинули чотири людини. Частина населення держави залишилася без даху над головою і прісної води (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Один із невеликих островів Кіа був повністю зруйнований штормом, а провінція Буа на острові Вануа-Леву знищена на 70%.
Австралія вже направила свої ВПС на допомогу Фіджі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні потужний ураган в турецькій Антальї завдав серйозних руйнувань і вбив людину.