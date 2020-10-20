Фермер зі США виставив на аукціон барну стійку з особистої яхти Гітлера. Фото

Ольга Ліпич Світ 02:40, 21.10.2020

Аукціонний будинок Alexander Historical Auctions, розташований в американському штаті Меріленд, виставив на продаж бар у формі глобуса, який було встановлено на особистій яхті німецького диктатора Адольфа Гітлера Aviso Grille.

Про це повідомляє "Комсомольская правда" у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що барна стійка з п'ятьма стільцями опинилася в американського фермера. Меблі зберігалася в коморі, яку не розбирали 70 років.

Нещодавно фермер вирішив навести лад у своєму майні й наткнувся на історичну реліквію. Йому вдалося виручити за меблі фюрера 250 тисяч доларів. Кому дістався такий скарб, невідомо.

Зазначається, що на ті часи яхта була величезною – понад 104 метри в довжину. На її борту фюрер приймав представників адміністрації та армії вищих чинів.

"Комсомольская правда" / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано унікальний документ часів СРСР про смерть Гітлера.

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