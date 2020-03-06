Американське Федеральне бюро розслідувань вирішило шукати інформаторів, які знають російську мову, у соціальних мережах.

Для цього вони використовують відомі радянські фільми і книги, пише "Голос Америки".

Одне з таких оголошень, розміщених 24 лютого, супроводжується фотографією головного героя культового радянського фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Гліба Жеглова. А на знімку написано: "Місце зустрічі змінити не можна. Нам є про що поговорити. Ми теж любимо Висоцького".

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Інформація про оголошення розміщена в бібліотеці реклами офіційної сторінки ФБР, а посилання веде на офіційний сайт бюро.

В іншому оголошенні цитується фраза з книги "12 стільців": "Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих".

Кожне оголошення супроводжується написом інформаційної довідкою: "Інформація, яка надається ФБР населенням, є найбільш ефективним засобом боротьби з погрозами. Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією, яка може допомогти ФБР, просимо вас звернутися до нас".

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Всього в лютому бюро запустило три російськомовних рекламних оголошення, які були розміщені у Facebook і Instagram.

Спецагент Алан Колер, який відповідає за програму контррозвідки регіонального відділення ФБР у Вашингтоні, в розмові з CNN заявив, що бюро використовуватиме будь-які доступні законні засоби для пошуку інформаторів.

"Ми відзначаємо велику кількість російських розвідників, які знаходяться в російських дипломатичних представництвах по всьому світу. Вони дуже активні і несуть загрозу безпеці США і наших союзників", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, висилка 35 російських дипломатів в 2016 році була пов'язана зі спробами зламати систему ФБР. Ці люди брали участь в контррозвідувальної операції РФ.

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