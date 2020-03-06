Головна Новини
7 березня • оновлено в 03:26
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

ФБР зайнялося пошуком російськомовних інформаторів в соцмережах

1.7т
Читати матеріал російською

Американське Федеральне бюро розслідувань вирішило шукати інформаторів, які знають російську мову, у соціальних мережах.

Для цього вони використовують відомі радянські фільми і книги, пише "Голос Америки".

ФБР відкрило незвичне "полювання" на російськомовних у соцмережах

Одне з таких оголошень, розміщених 24 лютого, супроводжується фотографією головного героя культового радянського фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Гліба Жеглова. А на знімку написано: "Місце зустрічі змінити не можна. Нам є про що поговорити. Ми теж любимо Висоцького".

ФБР відкрило незвичне "полювання" на російськомовних у соцмережах

voanews.com

Інформація про оголошення розміщена в бібліотеці реклами офіційної сторінки ФБР, а посилання веде на офіційний сайт бюро.

В іншому оголошенні цитується фраза з книги "12 стільців": "Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих".

Кожне оголошення супроводжується написом інформаційної довідкою: "Інформація, яка надається ФБР населенням, є найбільш ефективним засобом боротьби з погрозами. Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією, яка може допомогти ФБР, просимо вас звернутися до нас".

ФБР відкрило незвичне "полювання" на російськомовних у соцмережах

voanews.com

Всього в лютому бюро запустило три російськомовних рекламних оголошення, які були розміщені у Facebook і Instagram.

Спецагент Алан Колер, який відповідає за програму контррозвідки регіонального відділення ФБР у Вашингтоні, в розмові з CNN заявив, що бюро використовуватиме будь-які доступні законні засоби для пошуку інформаторів.

"Ми відзначаємо велику кількість російських розвідників, які знаходяться в російських дипломатичних представництвах по всьому світу. Вони дуже активні і несуть загрозу безпеці США і наших союзників", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, висилка 35 російських дипломатів в 2016 році була пов'язана зі спробами зламати систему ФБР. Ці люди брали участь в контррозвідувальної операції РФ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Юрій Сергієнко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Так надо было открыто писать "Ищем стукачей". Только к таким полагается приписка - "За вознаграждение".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги