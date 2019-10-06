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6 жовтня • оновлено в 18:15
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ФБР влаштувала розбірки з депутатом Росії прямо в аеропорту: всі подробиці

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У США співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) допитали в аеропорту Нью-Йорка депутата Держдуми Інгу Юмашеву, яка прибула на форум "Діалог Форт-Росс".

Про це заявив посол Росії в США Анатолій Антонов, повідомляє видання "РІА Новини". За словами глави дипмісії, депутата затримали в аеропорту і відвели в окреме приміщення, де її чекав співробітник ФБР.

ФБР влаштувала розбірки з депутатом Росії прямо в аеропорту: всі подробиці

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За його словами, Юмашевій задавали "абсолютно незрозумілі, неясні і неприйнятні питання", після чого "їй було запропоновано зустрітися зі співробітником ФБР в інший, неформальній обстановці, і продовжити це спілкування".

Антонов зазначив, що мова йде про епутата Держдуми, яка в останні роки "зробила багато для розвитку та стабілізації російсько-американських відносин". У той же час глава дипмісії висловив думку, що дії ФБР не спрямовані на зрив форуму "Діалог Форт-Росс".

"Я уявити собі не можу, якби наші відповідні служби затримали когось, скажімо, будь-кого з сенату або нижньої палати конгресу. Скажімо, тих сенаторів, які кричали, що не отримали візу, або ті, хто, отримавши візи, приїхали в Російську Федерацію. Відвели б їх в окрему кімнату, стали б допитувати і потім би відповідний представник запропонував попити кави десь в одному з найближчих ресторанів Шереметьєво", - вказав дипломат.

Російське посольство в зв'язку з допитом Юмашевої направило ноту протесту в держдепартамент.

"Ми вважаємо такі дії неприйнятними, обурливими. Ми розраховуємо, що нам пояснять, що означають такого роду підходи до депутата Державної думи", - сказав Антонов.

Голова нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін заявив, що дії американських спецслужб щодо Юмашевої в аеропорту Нью-Йорка заслуговують осуду. За його словами, подібні дії, що створюють негативну атмосферу у відносинах Москви і Вашингтона, неприпустимі. Голова Держдуми підкреслив, що поведінку американської розвідки в такій ситуації можна оцінити як "цинічну провокацію"

"Очевидно, що в США є сили, які хочуть загострення двосторонніх відносин. Дії Сполучених Штатів Америки - це черговий приклад порушення взятих ними на себе міжнародних зобов'язань", - заявив Володін.

МЗС РФ також заявив протест у зв'язку з допитом Юмашевої. У відомстві зазначили, що "виникає питання: або американська влада, всупереч своїм заявам, не відчуваює прагнення до нормалізації діалогу, або не здатна контролювати дії власних спецслужб".

"Заявляємо рішучий протест у зв'язку з діями влади США щодо депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Інги Юмашевої, яка напередодні була затримана в нью-йоркському аеропорту агентами ФБР і піддана допиту. Це чергова ворожа акція проти Росії і її представників, явно націлена на подальше погіршення атмосфери російсько-американських відносин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Держдумі РФ відповіли на бажання ватажків "ДНР" увійти до складу Росії.

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Місце
США
Тег
Державна Дума Росії
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ну нада же как кокошня завыла,а вы введите зеленых человечков в Аляску что бы с них янки фарш сделали и усе
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
развернули бы эту сучку назад и пущай валит в свой мухосранск
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Она рассчитывала не на кофе, а на интим, потому и возмутилась.
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Pavlov Pavel, За деньги!
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