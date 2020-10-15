ФБР розсекретило подробиці найбільшого розкриття російських шпигунів. Фото

Офіцери Федерального бюро розслідування розповіли про найбільше в історії їхньої контррозвідки розслідування і виявлення російських шпигунів на території США.

Про скандал, який вважається найгучнішим в сучасній розвідці, розповіли у фільмі телеканалу CBS, пише ВВС (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Операція під назвою "Історії примар" почалася ще в 2000 році. У ній були задіяні десятки офіцерів ФБР з декількох підрозділів.

"Це було, напевно, найбільше розслідування контррозвідки за всю історію ФБР", – расскащал заступник начальника відділу контррозвідки ФБР Алан Колер.

Підсумком операції став арешт 10 осіб, вісім з яких були особливо цінними кадрами – шпигунами-нелегалами. СРСР і Росія посилали їх в інші країни з підробленими документами для тривалої автономної роботи.

Першим в поле зору потрапили Хуан Ласаро (за даними ФБР, справжнє ім'я Михайло Васенко) і Вікі Піларес. Першого вважають найдосвідченішим і цінних із затриманих росіян. У 2020 році Служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила Васенкова і визнала, що за успішне виконання завдань йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу і нагородили орденами Леніна, Червоного Прапора і Червоної Зірки.

Михайло Васенко. СВР РФ

Спецагент ФБР Тайд Шелтон пояснив, що сучасні російські розвідники полюють не тільки за військовими картами або інформацією. Також їх цікавить все, що може дати їхній країні конкурентну перевагу.

У 2004 році оперативники почали стежити за подружньою парою Синтією і Річардом Мерфі (за даними США, справжні імена Лідія і Володимир Гурієви).

У жінки була ступінь МВА престижного Колумбійського університету, вона працювала в фінансовій сфері. Це давало їй можливості отримувати цінні для російських економістів дані. Однак найбільше підозр щодо її виникло після того, як Синтія подружилася з людьми, які пішли служити в ЦРУ.

Чоловік її в основному приділяв час дітям, але при цьому регулярно зустрічався з людьми з російського посольства.

Синтія і Річард Мерфі. ФБР

Також з 2004 року активізувалася інша подружня пара – Дональд Хітфілд і Трейсі Фоулі (справжні імена Андрій Безруков і Олена Вавілова). У чоловіка була наукова ступінь Гарвардського університету, він часто ходив на зібрання вишу. У ФБР вважають, що це робилося для отримання доступу до людей, які можуть опинитися у владі.

Дональд також розробив комп'ютерну програму для стратегічного прогнозування, що дало йому доступ до багатьом людям з цінною для РФ інформацією.

ФБР доклало зусиль, щоб він не зміг зблизитися з експертом по ядерних технологій.

Дональд Хітфілд і Трейсі Фоулі. ФБР

У фільмі зазначається, що справжній прорив в розслідуванні стався після 2006 року, коли контррозвідка провела обшуки в будинку Мерфі (Гурієв) і знайшла блокноти з цифрами, а також безліч старих дискет. Завдяки цьому вдалося розкрити систему обміну повідомленнями між "нелегалами" і Москвою.

У фільмі йдеться про те, що провал такої великої кількості шпигунів стався через перехід на сторону США старшого офіцера СВР РФ Олександра Потєєва. У Росії його засудили до 25 років в'язниці і позбавили військового звання і нагород.

Олександр Потєєв (третій зліва). bbc.com

Вже в 2009 році в ФБР дізналися, що в США приїхали двоє людей, які можуть бути розвідниками. Йдеться про Михайла Семенка і Анну Чампан.

У них, за даними оперативників, вже була інша система зв'язку, і контррозвідка вже не могла перехоплювати повідомлення.

За словами офіцерів ФБР, нашпигований спеціальним обладнанням і додатковими програмами ноутбук Чапман міг передавати повідомлення на ноутбук куратора навіть у вимкненому стані.

Анна Чапман і Михайло Семенко. ФБР

Довести розслідування до арештів і суду вирішили в 2010 році, коли шпигуни підібралися впритул до держтаємниць США. За іншою версією, Поті зрозумів, що його скоро розкриють як подвійного агента і попросив евакуювати з Росії.

Відразу після арешту шпигунів між Вашингтоном і Москвою почалися активні переговори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Словаччини видворили трьох російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.