ФБР почало перевірку "дзвінків" із закликом залишатися "в безпеці" в день виборів в США

Федеральне бюро розслідувань розпочало перевірку повідомлень про роботизованих дзвінках, в яких жителів США в день виборів закликали "залишатися вдома і в безпеці".

Про такі дзвінки заявляли влади деяких штатів і представники партій. Високопоставлений чиновник Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) розповів CNN, що правоохоронні органи вже займаються цим.

"Ми знаємо про це. ФБР розслідує ці дзвінки", – сказав представник CISA.

Офіційний представник держсекретаря Айови Кевін Холл уточнив, що його офіс надав правоохоронцям запис одного з таких телефонних дзвінків. Скільки всього жителів штату отримали їх, він не уточнив.

Компанія RoboKiller, яка бореться з телемаркетингом і роботизованими дзвінками, опублікувала дослівний текст одного з таких дзвінків, пише "Голос Америки".

"Доброго дня. Це контрольний дзвінок. Зараз потрібно залишатися вдома. Бережіть себе і залишайтеся вдома", – говорив жіночий голос.

Зі свого боку генпрокурорка Мічигану Дана Нессель також заявила про численні дзвінки виборцям, однак в них йшлося про те, що через довгі черги проголосувати можна буде 4 листопада.

"Зрозуміло, це неправда. Це спроба знизити явку", – зазначила вона.

Нагадаємо, що 3 листопада в США проходять вибори президента. За цей пост у виборчих перегонах змагаються чинний глава держави, представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію перебігу голосування.