Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с грустью сообщает, что на совещании министров иностранных дел стран Европейского Союза опять не удалось принять решение о санкциях в отношении режима Лукашенко. Нужен консенсус, а его нет, печально объяснил Боррель на пресс-конференции и при этом в его голосе промелькнули интонации героя "Ширли-мырли": "найти консенсус и ногами его, ногами!!".

Единственная страна, которая не проголосовала за антилукашенковские санкции – Кипр. Киприоты требуют "продуктовый набор": вместе с санкциями против диктатуры Лукашенко ввести санкции против Турции, которая бурит морское дно в территориальных водах Кипра. То есть, на костре общеевропейского возмущения против зверств Лукашенко Кипр хочет сварить свой отдельный антитурецкий супчик. Проблема не в том, что Турция не заслуживает санкций, а в том, что принятие санкций одним пакетом против двух стран по столь различным поводам, - это довольно странное требование. Но сила и хрупкость европейской демократии – именно в уважении прав каждой страны и каждого народа…

В тот же день Путин велел перебросить в Беларусь батальонную группу тульских десантников. Надо будет - перебросит хоть всю российскую армию вместе с Росгвардией, и прочими многочисленными войсками и спецслужбами. И никаких согласований, прав вето и прочих глупостей. Щелчок пальцев и $1,5 млрд у Лукашенко в кармане. Еще один щелчок – и за спиной белорусского ОМОНА встали заградотряды путинского СМЕРШа. Сила фашистских режимов – в стремительности самодурства. Слабость – в отсутствии институтов, блокирующих самодурство.

Есть сильная корреляция между степенью жесткости и лютости фашистских режимов и их долговечностью.

Третий рейх Гитлера существовал 12 лет.

Муссолини правил 21 год.

Франко – 36 лет.

Салазар – тоже 36 лет.

Фашизм силен на спринтерских дистанциях, демократия – на стайерских. Поэтому фашисты всегда начинают и проигрывают. Так будет и в этот раз. Хотя изнутри фашистского режима в это поверить очень сложн

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