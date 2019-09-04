"Фашистська чума!" У Росії накинулися на Болгарію, захищаючи "побєдобісся" СРСР

Посольство Росії в Болгарії звинуватило болгарське МЗС у неправильному розумінні виставки, де буде показана вирішальна роль СРСР у перемозі над нацизмом в Другій світовій війні.

Заяву російські дипломати опублікували на офіційній сторінці у Facebook.

У посольстві повідомили, що виставка "75 років звільнення Східної Європи від нацизму", назва якої викликала обурення болгарської сторони, не має нічого спільного з болгарським політичним дискурсом або окремими політичними силами країни.

"Виставка до 75-річчя визволення Східної Європи від нацизму, яку 9 вересня ми представимо на майданчику нашого культурно-інформаційного центру, підготовлена за сприяння Російського історичного товариства і спрямована винятково на ознайомлення болгарської громадськості з архівними матеріалами із російських фондосховищ. Багато документів були раніше невідомі або недавно розсекречені і говорять про вирішальну роль Червоної Армії в позбавленні людства від фашистської чуми", – йдеться в повідомленні.

Російські дипломати зазначили, що не можна робити будь-які офіційні заяви до безпосереднього ознайомлення з експозицією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ Болгарії закликало російське посольство не висловлюватися на підтримку тези про те, що СРСР звільнив Східну Європу від нацизму.

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