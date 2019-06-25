Facebook "подарував" Росії ще одну перемогу в світі: про що мова

Компанія Facebook не знайшла доказів втручання Росії у хід референдуму щодо виходу Великобританії з Євросоюзу в червні 2016 року.

Як пише видання DW, у компанії провели внутрішнє розслідування і не знайшли жодної "суттєвої спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування.

Колишній віцепрем'єр Великобританії Ніколас Клегг, який із жовтня 2018 року працює у Facebook, зазначив, що є спокуса пояснювати політичний землетрус у Сполученому Королівстві "змовою".

Однак колишній чиновник вважає, що скептичні настрої британців щодо членства в ЄС мають "більш глибокі коріння".

Facebook

Нагадаємо, що раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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