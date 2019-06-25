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Facebook "подарував" Росії ще одну перемогу в світі: про що мова

1.7тЧитати матеріал російською

Компанія Facebook не знайшла доказів втручання Росії у хід референдуму щодо виходу Великобританії з Євросоюзу в червні 2016 року.

Як пише видання DW, у компанії провели внутрішнє розслідування і не знайшли жодної "суттєвої спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування.

Колишній віцепрем'єр Великобританії Ніколас Клегг, який із жовтня 2018 року працює у Facebook, зазначив, що є спокуса пояснювати політичний землетрус у Сполученому Королівстві "змовою".

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Однак колишній чиновник вважає, що скептичні настрої британців щодо членства в ЄС мають "більш глибокі коріння".

Facebook

Facebook

Нагадаємо, що раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
США
Теги
FacebookРосія
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
А ну и вчера в ПАСЕ то тоже вмешались, че скрывать то
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Питон Каа
Питон Каа
Да что же это такое, ну я то надеялся, что хотя бы здесь мы проявили свою силу, на нет, все само собой случилось. И в выборы в США мы не смогли вмешаться. Одни огорчения.
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D SS
D SS
Питон Каа, опять этот троль.
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