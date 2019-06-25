Facebook "подарував" Росії ще одну перемогу в світі: про що мова

Компанія Facebook не знайшла доказів втручання Росії у хід референдуму щодо виходу Великобританії з Євросоюзу в червні 2016 року.
Як пише видання DW, у компанії провели внутрішнє розслідування і не знайшли жодної "суттєвої спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування.
Колишній віцепрем'єр Великобританії Ніколас Клегг, який із жовтня 2018 року працює у Facebook, зазначив, що є спокуса пояснювати політичний землетрус у Сполученому Королівстві "змовою".
Однак колишній чиновник вважає, що скептичні настрої британців щодо членства в ЄС мають "більш глибокі коріння".
Нагадаємо, що раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже в такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але й безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу загалом.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
24 травня Мей оголосила дату відставки.
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