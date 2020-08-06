Facebook і Twitter оголосили війну Трампу через небезпечну брехню про COVID-19

Facebook видалив пост президента США Дональда Трампа з дезінформацією про коронавірус (COVID-19).

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У свою чергу, Twitter заборонив аккаунту передвиборного штабу Трампа (Team Trump) публікувати пости до видалення цього запису, пише Reuters.

Пост президента США містив фрагмент його інтерв'ю програмі Fox & Friends телеканалу Fox News. В ході інтерв'ю Трамп заявив, що діти "фактично невразливі перед COVID-19".

"Інформація, яку містить інтерв'ю Дональда Трампа для Fox News про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу, порушує наші правила. Власник облікового запису повинен видалити пост, якщо хоче і далі писати в соціальній мережі", – повідомила адміністрація Twitter.

Представник передвиборного штабу Трампа Кортні Барелла заявила, що соцмережі упереджено ставляться до президента США.

"Співробітник Twitter, яка пояснила, чому діяльність нашого аккаунта була припинена, також є колишнім прессекретарем сенатора Камали Харріс. Ще один день, ще один прояв волаючого упередженого ставлення Кремнієвої долини до цього президента, де правила дотримуються тільки в одному напрямку", – сказала вона.

На думку Барелли, соціальні медіакомпанії не є арбітрами істини, а Трамп лише констатував той факт, що діти менш сприйнятливі до коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дитячій лікарні Ann & Robert H. Lurie в Чикаго прийшли до висновку, що діти молодшого віку, ймовірно, поширюють COVID-19 не меншою мірою, ніж дорослі.