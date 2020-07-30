Євросоюз ввів історичні санкції через кібератаки: під них потрапили ГРУшники

Юрій Сергієнко Світ 19:20, 30.07.2020 Оновлено: 19:22, 30.07.2020

Європейський Союз ввів персональні санкції проти чотирьох співробітників Головного розвідувального управління Росії. Їх підозрюють в причетності до кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї.

Як повідомляється в офіційному журналі ЄС, під дію обмежувальних заходів потрапили Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников.

Йдеться про кібератаки, відомі як WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.

Санкції передбачають заборону на поїздки і заморожування активів. Також фізичним і юридичним особам заборонено надавати доступ до засобів та структурам, які потрапили до списку.

Також під них потрапили двоє громадян Китаю і дві структури, пов'язані з Китаєм і КНДР.

Введення заходів було анонсовано ще в лютому. Тоді наголошувалося, що вони стануть першими санкціями, введеними через кібератаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Московська валютна біржа, яка в серпні збирається почати торгівлю акціями американських компаній, може потрапити під санкції через Крим.

Штрафи загрожують біржі в тому випадку, якщо акції куплять жителі анексованого Росією півострова.

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