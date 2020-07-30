Євросоюз ввів історичні санкції через кібератаки: під них потрапили ГРУшники
Під дію обмежувальних заходів через кібератаки потрапили четверо ГРУшників
Це перший подібний випадок застовування так званих "кіберсанкцій"
Також санкції введені проти громадян Китаю і пов'язаних з ним структур
Санкції ЄС введені проти чотирьох Грушники. Ілюстрація censor.net.ua.
Європейський Союз ввів персональні санкції проти чотирьох співробітників Головного розвідувального управління Росії. Їх підозрюють в причетності до кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї.
Як повідомляється в офіційному журналі ЄС, під дію обмежувальних заходів потрапили Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников.
Йдеться про кібератаки, відомі як WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.
Санкції передбачають заборону на поїздки і заморожування активів. Також фізичним і юридичним особам заборонено надавати доступ до засобів та структурам, які потрапили до списку.
Також під них потрапили двоє громадян Китаю і дві структури, пов'язані з Китаєм і КНДР.
Введення заходів було анонсовано ще в лютому. Тоді наголошувалося, що вони стануть першими санкціями, введеними через кібератаки.
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