Євросоюз визначився із датою відкриття внутрішніх кордонів

Європейський союз не змінив плани щодо відкриття внутрішніх кордонів, які було закрито у зв’язку з пандемією коронавірусу, вже до кінця червня 2020 року.

З такою заявою за підсумками відеоконференції лідерів ЄС виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє "Європейська правда".

"У нас є чіткий набір рекомендацій, як діяти до кінця місяця, і ми очікуємо, що обмеження на внутрішніх кордонах будуть скасовані (до 1 липня. – Ред.)", – сказала вона.

Зі свого боку президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що перед ухваленням відповідного рішення в останні тижні відбувалися зустрічі лідерів ЄС, під час яких було вироблено спільний підхід щодо відкриття кордонів.

"Я радий бачити, що ми скасовуємо обмежувальні заходи і сподіваюсь, що в наступні дні буде більше прогресу в цьому напрямку", – підкреслив він.

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