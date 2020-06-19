Євросоюз визначився із датою відкриття внутрішніх кордонів
Євросоюз планує відкрити внутрішні кордони до кінця червня
Європейський союз не змінив плани щодо відкриття внутрішніх кордонів, які було закрито у зв’язку з пандемією коронавірусу, вже до кінця червня 2020 року.
З такою заявою за підсумками відеоконференції лідерів ЄС виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє "Європейська правда".
"У нас є чіткий набір рекомендацій, як діяти до кінця місяця, і ми очікуємо, що обмеження на внутрішніх кордонах будуть скасовані (до 1 липня. – Ред.)", – сказала вона.
Зі свого боку президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що перед ухваленням відповідного рішення в останні тижні відбувалися зустрічі лідерів ЄС, під час яких було вироблено спільний підхід щодо відкриття кордонів.
"Я радий бачити, що ми скасовуємо обмежувальні заходи і сподіваюсь, що в наступні дні буде більше прогресу в цьому напрямку", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Повна заборона для в’їзду туристів з-за меж Європейського Союзу була скасована 15 червня. Її замінили "покраїновими" обмеженнями.
У Європейській комісії висловили переконання, що всі країни-члени ЄС мають скасувати свої прикордонні обмеження через пандемію коронавірусу вже до кінця цього місяця.
Єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоганссон заявила, що з 1 липня Європа поступово відкриватиме свої кордони для туристів. Єврокомісія склала список країн, які готові до відкриття, але України серед них немає.
Європейський Союз має намір повністю скасувати контроль на внутрішніх кордонах до кінця червня й дозволити "несуттєві" подорожі, зокрема без крайньої потреби, на зовнішніх кордонах ЄС уже з 1 липня.