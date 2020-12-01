Євросоюз може екстрено схвалити першу вакцину від COVID-19 до Нового року

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило, що воно отримало офіційні заявки про видачу екстреного дозволу на вакцину проти COVID-19 від німецької компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer.

Про це повідомило France24. Нараду з оцінки ефективності й безпеки препаратів проведуть до 29 грудня.

Дані великомасштабних випробувань, опубліковані минулого місяця, показали, що обидві вакцини безпечні й приблизно на 95 відсотків ефективні проти COVID-19.

Офіційний представник Європейської комісії Стефан де Кеєрсмакер повідомив журналістам, що, після того як EMA дасть дозвіл регулювальних органів, офіційний дозвіл Брюсселя буде "дуже швидко", ймовірно, "протягом декількох днів".

Окрема нарада для оцінки препарату компанії Moderna відбудеться не пізніше ніж 12 січня.

Вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna розробили із приголомшливою швидкістю в межах безпрецедентної спроби покласти край пандемії, що забрала життя понад 1,4 мільйона осіб у всьому світі.

Обидва препарати засновані на новій технології, яка використовує мРНК (рибонуклеїнову кислоту-месенджер) для доставки генетичного матеріалу в організм, який змушує клітини людини створювати білок із вірусу.

Це тренує імунну систему, щоб вона була готова до атаки, якщо організм зіткнеться з новим коронавірусом.

Жодну мРНК-вакцину ще ніколи не було схвалено для широкого використання.

Обидві вакцини не лише довели свою високу ефективність у запобіганні COVID-19, але й виявилися однаковими для всіх вікових груп, що є основною проблемою для захворювання, від якого найбільше страждають люди похилого віку.

Але між ними є важливі відмінності.

Вакцину Moderna можна зберігати протягом тривалого часу за температури мінус 20 градусів за Цельсієм, тоді як вакцині Pfizer потрібно мінус 70 градусів за Цельсієм.

BioNTech/Pfizer і Moderna також подали заявки на дозвіл на використання в екстрених випадках у Сполучених Штатах, де американці, як очікується, почнуть вакцинацію приблизно в середині грудня.

Регулювальні органи Великобританії, яким через Brexit більше не потрібно чекати дозволу EMA, також розглядають питання про екстрене схвалення вакцини BioNTech/Pfizer.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Pfizer уже почали поширювати в Європі та США.