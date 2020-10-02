Европейский союз ввел санкции против 40 официальных лиц Беларуси, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента. Самого Лукашенко Евросоюз пожалел. Наверно ЕС не в курсе, что диктатор легко может заменить сорок одних своих чиновников на сорок любых других. Ну просто раз плюнуть. Заменить он не может только самого себя. И что тогда остается от санкций?

Президент Макрон объяснил, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ. "Это дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий", – говорит Макрон. Но не говорит – почему? Почему находящийся под санкциями диктатор не может вести переговоры с оппозицией? Почему чиновники ОБСЕ не могут приехать в Минск для своей посреднической миссии? Зачем вешать людям на уши французскую лапшу?

Макрон говорит, что санкции против Лукашенко все-таки будут введены, если диктатор не проявит уступчивость. Но это все только обещания. А в последний момент "по счастливому стечению обстоятельств" какой-нибудь Кипр заблокирует это решение.

При всей жесткости своих заявлений Евросоюз играет с Лукашенко в поддавки?

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