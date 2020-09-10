Євросоюз і ВООЗ створили раду для глобального доступу до вакцини від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я і Європейський Союз створили Раду глобальної системи співробітництва із боротьби з коронавірусом.

Перше його засідання відбулося 10 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішній запуск Ради сприяння наближає нас до глобальної мети: забезпечити доступ до вакцин, тестів та лікування від коронавірусу для всіх, хто їх потребує, повсюдно", – сказала глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

"Під головуванням Норвегії та Південної Африки, що представляють глобальні Північ і Південь, а також завдяки досвіду ВООЗ і наших міжнародних партнерів, жодна країна або регіон не залишаться на узбіччі в цій боротьбі", – наголосила вона.

Рада створена в рамках міжнародного проєкту "Прискорювач доступу до інструментів боротьби з COVID-19 (ACT-A)". У його завдання входить "прискорення розробки і впровадження вакцин, тестів і методів лікування COVID-19, а також поліпшення систем охорони здоров'я".

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус додав, що ACT-A – це найкращий спосіб забезпечити рівний доступ до вакцин, засобів діагностики і терапії.

Він зазначив, що зараз проєкт відчуває дефіцит фінансування в 35 млрд доларів. "Його повне фінансування скоротить пандемію і швидко окупить інвестиції в міру відновлення світової економіки", – пояснив глава ВООЗ.

З 15 вересня пройде серія зустрічей у Генеральній асамблеї ООН і G20, щоб мобілізувати світових лідерів на підтримку ACT-A, а 30 вересня відбудеться форум високого рівня в ГА ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня набув чинності перший договір, офіційно укладений Європейською комісією від імені держав-членів ЄС і фармацевтичною компанією AstraZeneca, на поставку вакцини від COVID-19.