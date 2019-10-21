Євросоюз готовий продовжити Brexit: розкриті терміни

Європейський Союз погодиться відкласти вихід Великобританії з ЄС (Brexit) до лютого 2020 року, якщо британський прем'єр-міністр Борис Джонсон на наступному тижні не зможе провести через парламент необхідний законопроєкт.

Про це повідомило видання The Times із посиланням на дипломатичні джерела.

Інсайдери зазначили, що відтермінування буде "змінюваним" – тобто Британія зможе вийти з Євросоюзу і раніше за цей термін – 1 або 15 числа у листопаді, грудні або січні, якщо потрібний законопроєкт буде ратифікований британським парламентом.

Прапор Британії та ЄС BBC

Якщо прем'єр-міністр зіткнеться з протидією або парламент вирішить провести другий референдум щодо Brexit, то країни Євросоюзу наполягатимуть на новому відтермінуванні – можливо, до червня наступного року.

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