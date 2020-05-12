Європу завалило снігом: циклон рухається до України. Фото, відео і карти

Багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями становила до 10 сантиметрів.

Європейці діляться кадрами засніжених вулиць у соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця). Зазначимо, що подібну погоду, спровоковану холодним атмосферним фронтом, метеорологи прогнозували цього дня й в Україні.

"У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1... Рожевий – сніг", – уточнила синоптикиня Наталка Діденко, опублікувавши у Facebook карту погодних явищ.

Європу засипало снігом у травні

Засніжені пейзажі опублікував у своєму Facebook і кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, зауваживши, що нині така погода спостерігається у Латвії, Литви, на північному сході Польщі, а також у Псковській області Росії.

Європу засипало снігом у травні Facebook/Наталка Діденко

Він наголосив, що за даними метеостанцій висота снігового покриву на рівнинній місцевості становить 4-10 сантиметрів.

Європу засипало снігом у травні

"На останніх двох картах фактична температура повітря на ранок у Європі й окремо контрасти у Республіці Білорусь", – додав метеоролог.

Після білоруський портал TUT.by повідомив, що в деяких містах країни, в тому числі в Гродно, а також в Мінській області випав великий сніг.

"Якщо весняні заморозки – явище досить часте, то сніг в травні випадає рідко", – написали у виданні.

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні twitter.com/kairokiitsak

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні twitter.com/ScotAdventures

Європу засипало снігом у травні twitter.com/ScotAdventures

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні twitter.com/ScotAdventures

Європу засипало снігом у травні twitter.com/ScotAdventures

Європу засипало снігом у травні twitter.com/JaneKALuk

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 травня, в Україні холодний атмосферний фронт принесе опади у вигляді дощу й мокрого снігу.