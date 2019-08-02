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Європу "спалить" аномальна спека: з'явився лякаючий прогноз від кліматологів

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Аномальна спека в Європі, що побила всі рекорди, викликана змінами клімату, які виникли через людську діяльність.

До такого висновку прийшли вчені з Всесвітньої служби погоди, пише AFP. Передбачається, що стовпчики термометрів у майбутньому піднімуться ще вище.

"Якби клімат не змінювався, температура у всіх місцевостях була б на 1,5-3 градуси за Цельсієм нижча", – йдеться в дослідженні.

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Спека в Європі

Спека в Європі

MIGnews

Відзначається, що глобальне потепління збільшило ймовірність виникнення липневої спеки в деяких країнах у 10-100 разів порівняно з розрахунками комп'ютерного моделювання.

При цьому, дослідники відзначили, що якби на клімат не впливав антропогенний фактор, температурні рекорди, від яких страждає, зокрема, північ Європи, фіксувалися б раз на 1000 років.

Аномальна спека

Аномальна спека

lenta.ua

У Всесвітній службі погоди визначили п'ять найспекотніших сезонів XXI століття – в 2018, 2016, 2010, 2003 і 2002 роках. Тепер же, за словами вчених, Європу чекає щорічна пекельна спека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці червня Іспанію і Францію накрила аномальна спека, яка привела до масштабних пожеж та смертельних випадків. Максимальна температура досягла позначки в 45 градусів тепла.

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Теми
Глобальне потепління Новини світу
Тег
погода
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