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Європу охопив погодний апокаліпсис: видовищні фото і відео

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Наприкінці жовтня відразу кілька країн Європи постраждали від бурхливої ​​негоди. Снігопади, аномальні зливи та ураганні вітри охопили Іспанію, Францію та Італію.

Так, в Іспанії після 25 градусів тепла випав сніг, яким паралізувало рух: в декількох регіонах країни перекрили автомобільне і залізничне сполучення, а також закрили кілька морських портів, пише видання Sputnik Mundo. Востаннє настільки ранній прихід зими в Іспанії спостерігався у 2008 році.

Європу охопив погодний апокаліпсис: видовищні фото і відео

espanarusa

Зокрема перекритими виявилися траса АР-66 у провінції Астурія, а для машин без ланцюгів на шинах заборонили рух по дорозі національного значення N-630.

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Європу охопив погодний апокаліпсис: видовищні фото і відео

N-630

На Канарських островах через ураган почалися перебої з електрикою, а в Астурії без світла залишилися майже 53 000 осіб.

Європу охопив погодний апокаліпсис: видовищні фото і відео

Снігопад у жовтні в Іспанії

espanarusa

Також сильно постраждала провінція Луго у Галісії — там в екстрені служби через наслідки негоди звернулися понад 100 осіб.

На французькому острові Корсика через шквальні пориви вітру без електрики залишилися майже 17 000 осіб. Крім цього, майже по всій Франції вирували сильні дощі із грозами, після яких почав іти мокрий сніг. Через різке зниження температури деякі дороги виявилися скуті кригою. Як пише видання The Nation, комунальним службам довелося обрізати масивні гілки дерев, щоб уникнути їхнього падіння на автодороги.

Європу охопив погодний апокаліпсис: видовищні фото і відео

Франція після снігопаду

The Nation

Європу охопив погодний апокаліпсис: видовищні фото і відео

The Nation

В Італії розпал негоди припав на 28 жовтня, коли зливи і сильний вітер залишили без електрики майже 160 000 жителів різних регіонів держави. В результаті падіння дерев через негоду загинули п'ятеро осіб, ще одна вважається зниклою безвісти.

У Венеції затопленими виявилися 75% центральної частини міста, а рівень води в лагуні піднявся на 1,56 метрів, пише Venezia Today.

Європу охопив погодний апокаліпсис: видовищні фото і відео

Затоплена Італія

heweathernetwork.com

Як писав OBOZREVATEL, у Римі в ніч на 22 жовтня вирувала буря із сильною зливою і градом, які призвели до повені і справжнього хаосу. Через підтоплення у місті довелося закрити чотири станції метро, а водії, яких аномалія заскочила зненацька, кидали свої авто просто посеред дороги.

Місце
Італія
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Планков Илья
Планков Илья
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