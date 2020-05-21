Європу неминуче очікує друга хвиля COVID-19: в агентстві ЄС дали тривожний прогноз

Європу неминуче накриє друга хвиля пандемії коронавірусу, яким уже заразилися понад 5 мільйонів людей у всьому світі.

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Таке переконання висловила глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань докторка Андреа Аммон. Про це повідомляє The Guardian.

"Питання в тому, коли і і наскільки великою вона буде, ось у чому питання, на мій погляд", – наголосила експертка.

Європу попередили про неминучу другу хвилю COVID-19

Аммон зазначила, що пандемія ще не закінчилася, хоча уряди багатьох європейських країн уже послабили обмеження.

На її думку, якщо подивитися на характеристики вірусу й те, що зараз відбувається в різних країнах із точки зору імунітету населення – від 2% до 14%, що залишає від 85% до 90% населення вразливим до COVID-19, – вірус поширюється набагато активніше, ніж на початку.

"Я не хочу малювати картину кінця світу, але гадаю, що ми повинні бути реалістичними. Зараз не час повністю розслаблятися", – переконана Аммон.

Водночас вона висловила надію, що друга хвиля захворюваності не буде неминуче катастрофічною, якщо люди дотримуватимуться правил і дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст, ексглава ЦГЗ Василь Курпіта заявив, що повне скасування карантину в Україні недоцільне, країні необхідно готуватися до другої хвилі епідемії коронавірусу.