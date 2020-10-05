Європу накрив потужний шторм: є жертви, десятки людей зникли безвісти. Фото і відео
Потужний шторм "Алекс" обрушився на північ Італії і південь Франції. Стихія забрала життя щонайменше чотирьох осіб, близько 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, за добу випала чотиримісячна норма опадів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Це викликало повені, потоки води змивали мости і будинки. Також зруйновано дороги, пише ВВС.
У Франції найбільше постраждали села в районі Ніцци.
"Дороги і близько 100 будинків знесені або частково зруйновані", – розповів мер міста Крістіан Естрозі.
В Італії під удар стихії потрапив регіон П'ємонт. Кілька сіл у ньому виявилися відрізаними через сильні дощі. Повені призвели до обриву лінії електропередач, зсувів і розмиву доріг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні циклон "Глорія" приніс до Іспанії рясні снігопади, низьку температуру і сильний вітер. Унаслідок загинули п'ятеро людей, зокрема – українець.