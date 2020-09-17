Європу накрив дим від лісових пожеж у США. Відео

Мирослав Семенюк Світ 09:02, 17.09.2020 Оновлено: 09:12, 17.09.2020

Дим від природних пожеж на Західному узбережжі США в минулі вихідні досяг Північної Європи.

Як повідомила в Twitter європейська служба моніторингу атмосфери "Коперник" (CAMS), дим перетнув Атлантику завдяки повітряним потокам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У службі прогнозують, що до майбутніх вихідних дим знову добереться до Європи.

"Той факт, що ці пожежі викидають в атмосферу стільки забруднення, що ми можемо бачити густий дим на відстані понад вісім тисяч кілометрів, відображає те, наскільки вони руйнівні за своєю величиною і тривалістю", – наголосив старший науковий співробітник CAMS Марк Паррінґтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уночі 13 серпня масштабна лісова пожежа виникла в Національному заповіднику Анджелес Південної Каліфорнії (США). Вона знищила понад чотири тисячі гектарів території.

Крім Каліфорнії, від пожеж постраждав також Орегон. Жертвами вогненної стихії в США стали понад 30 осіб, кілька десятків вважаються зниклими безвісти.

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