Європу накрив дим від лісових пожеж у США. Відео

Дим від природних пожеж на Західному узбережжі США в минулі вихідні досяг Північної Європи.

Як повідомила в Twitter європейська служба моніторингу атмосфери "Коперник" (CAMS), дим перетнув Атлантику завдяки повітряним потокам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У службі прогнозують, що до майбутніх вихідних дим знову добереться до Європи.

"Той факт, що ці пожежі викидають в атмосферу стільки забруднення, що ми можемо бачити густий дим на відстані понад вісім тисяч кілометрів, відображає те, наскільки вони руйнівні за своєю величиною і тривалістю", – наголосив старший науковий співробітник CAMS Марк Паррінґтон.

🔥 #Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.



Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest article➡️ https://t.co/st70y5IwUC pic.twitter.com/h7MoM2IBKl