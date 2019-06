Європу накрила аномальна спека: фото і відео пекла

В Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії.

Стовпчики термометрів там прогрілися до понад 35 градусів, а найближчими днями перевищать позначку у 40 градусів, передає Euronews.

Синоптики вважають, що причиною такої спеки стали повітряні маси з Африки, які найперше накриють південну частину континенту (щоб подивитися фото і відео, проскрольте сторінку до кінця).

У Франції "помаранчевий" рівень тривоги ввели у 65 департаментах країни. До кінця тижня скасовані всі іспити, а волонтери роздають воду бездомним на вулицях Парижа. Міська влада вже оголосили про встановлення додаткових фонтанів із питною водою і про обладнання кондиціонованих приміщень у парках і муніципальних будівлях для всіх охочих.

Спека у Європі

Щоб полегшити перебування людей у центрі Праги, на головній площі міста встановили вантажівку, яка розбризкує воду.

У Німеччині в середині тижня температура може побити рекорди 70-річної давнини, попереджають метеорологи. Жителі рятуються від спеки на місцевих пляжах — там зараз справжній ажіотаж. А мешканцям знаменитого берлінського зоопарку регулярно влаштовують освіжаючий душ.

Новини В Україні забили на сполох через аномальну спеку і звернулися до РНБО

В Італії спека від 37 до 40 градусів встановилася у північній і центральній частині країни, зокрема у Римі, Флоренції, Мілані і Турині. У семи італійських містах очікуються рекордні температури для червня.

June national temperature records could tumble in France and Germany this week!

🌡️🥵

Current records stand at 41.5C in France and 38.5C in Germany. #heatwave



Matt pic.twitter.com/n1ErQQJdKY — BBC Weather (@bbcweather) 23 червня 2019 р.

В Іспанії місцева метеослужба Aemet також оголосила про підвищення рівня тривоги у зв'язку зі спекою починаючи із середи: на північному сході країни температура підніметься до 42 градусів.

Влада Бельгії випустили офіційне попередження про "сильну спеку". За даними Королівського метеорологічного інституту, стовпчик термометра досягне 34-35 градусів.

The hottest summers since 1500 AD in Europe were: 2018, 2010 2003 2016, 2002. Each summer gets one vertical line, the histogram (grey steps) shows how frequent summers were in each temperature interval. Updated from Barriopedro et al in Science: https://t.co/qDuGzTOSjN pic.twitter.com/HEFi91w5sg — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) 24 червня 2019 р.

While it's hotting up here in the UK, much of Europe is going to have an intense heatwave this week 🥵⚠️



🌡️ June temperature records likely to be smashed with some all time records under threat! pic.twitter.com/YjWahSkNWH — Simon King (@SimonOKing) 25 червня 2019 р.

A very early heatwatve is expected to hit Europe this week. @meteofrance have already warned that this event may cause temperature to be even higher than those recorded in 2003 with peaks of 42C in central France. pic.twitter.com/QdqOpxwMpL — SET Plan (@SETPlan_eu) 25 червня 2019 р.

Спека очікується навіть у деяких скандинавських країнах, де літні температури зазвичай дуже помірні: на півдні Данії і Швеції температура на цьому тижні може досягти +30° C.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні спекотна погода очікується протягом усього червня та липня. 11 і 12 червня 2019 року у Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років.

