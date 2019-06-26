ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Європу накрила аномальна спека: фото і відео пекла

1.4тЧитати матеріал російською

В Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії.

Стовпчики термометрів там прогрілися до понад 35 градусів, а найближчими днями перевищать позначку у 40 градусів, передає Euronews.

Синоптики вважають, що причиною такої спеки стали повітряні маси з Африки, які найперше накриють південну частину континенту (щоб подивитися фото і відео, проскрольте сторінку до кінця).

У Франції "помаранчевий" рівень тривоги ввели у 65 департаментах країни. До кінця тижня скасовані всі іспити, а волонтери роздають воду бездомним на вулицях Парижа. Міська влада вже оголосили про встановлення додаткових фонтанів із питною водою і про обладнання кондиціонованих приміщень у парках і муніципальних будівлях для всіх охочих.

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Спека у Європі

Щоб полегшити перебування людей у центрі Праги, на головній площі міста встановили вантажівку, яка розбризкує воду.

У Німеччині в середині тижня температура може побити рекорди 70-річної давнини, попереджають метеорологи. Жителі рятуються від спеки на місцевих пляжах — там зараз справжній ажіотаж. А мешканцям знаменитого берлінського зоопарку регулярно влаштовують освіжаючий душ.

Новини
В Україні забили на сполох через аномальну спеку і звернулися до РНБО

В Італії спека від 37 до 40 градусів встановилася у північній і центральній частині країни, зокрема у Римі, Флоренції, Мілані і Турині. У семи італійських містах очікуються рекордні температури для червня.

В Іспанії місцева метеослужба Aemet також оголосила про підвищення рівня тривоги у зв'язку зі спекою починаючи із середи: на північному сході країни температура підніметься до 42 градусів.

Влада Бельгії випустили офіційне попередження про "сильну спеку". За даними Королівського метеорологічного інституту, стовпчик термометра досягне 34-35 градусів.

Спека очікується навіть у деяких скандинавських країнах, де літні температури зазвичай дуже помірні: на півдні Данії і Швеції температура на цьому тижні може досягти +30° C.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні спекотна погода очікується протягом усього червня та липня. 11 і 12 червня 2019 року у Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel