Європі слід підготуватися до другої смертельної хвилі пандемії коронавірусу COVID-19, яка може "накрити" вже взимку.

Як передає Daily Mail, такий прогноз озвучив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, лікар Ханс Клюге. Він висловив побоювання, що сплеск інфекцій збігається з іншими сезонними захворюваннями, такими як грип.

Клюге попросив європейські країни зміцнити системи охорони здоров'я. Він закликав в першу чергу збільшити кількість ліжок у лікарнях, щоб була готовність оперативніше й ефективніше реагувати на появу нових інфікованих пацієнтів.

Ханс Клюге dailymail.co.uk

Лікар звернув увагу на тенденції щодо зниження захворюваності в Європі, проте заявив, зараз важливо "готуватися, а не святкувати". Він зазначив, що позитивна динаміка ще не говорить про те, що пандемія добігає кінця.

Клюге закликав Європу брати приклад з Азії: "Сінгапур і Японія з самого початку зрозуміли, що це час не для святкування, а для підготовки".

Багато вчених згодні з тим, що світовій спільноті ще доведеться пережити другу хвилю захворюваності, і це лише питання часу.

Ханс Клюге 112 Україна

За словами Клюге, є загроза того, що коронавірус буде супроводжуватися одночасно ще однією епідемією.

"Я дуже стурбований подвійний хвилею – восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і нова хвиля сезонного грипу або кору", – побоюється він.

Відзначимо, станом на 17 травня в усьому світі на коронавірус захворіли понад 4,7 мільйона осіб. З них понад 1,5 мільйона в США, однак далі в сумному антирейтингу розміщені найсильніші країни Європи: Іспанія, Італія, Великобританія, Франція, Німеччина та інші.

Від інфекції померли більше 315 тисяч людей, а вилікувалися більше 1,8 мільйона.