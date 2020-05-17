Європу чекає друга смертельна хвиля COVID-19: ВООЗ закликала починати підготовку прямо зараз

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18 травня • оновлено в 02:10
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Кирило Лютий

Європу чекає друга смертельна хвиля COVID-19: ВООЗ закликала готуватися

26.3т
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Європі слід підготуватися до другої смертельної хвилі пандемії коронавірусу COVID-19, яка може "накрити" вже взимку.

Як передає Daily Mail, такий прогноз озвучив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, лікар Ханс Клюге. Він висловив побоювання, що сплеск інфекцій збігається з іншими сезонними захворюваннями, такими як грип.

Клюге попросив європейські країни зміцнити системи охорони здоров'я. Він закликав в першу чергу збільшити кількість ліжок у лікарнях, щоб була готовність оперативніше й ефективніше реагувати на появу нових інфікованих пацієнтів.

Ханс Клюге

Ханс Клюге

dailymail.co.uk

Лікар звернув увагу на тенденції щодо зниження захворюваності в Європі, проте заявив, зараз важливо "готуватися, а не святкувати". Він зазначив, що позитивна динаміка ще не говорить про те, що пандемія добігає кінця.

Клюге закликав Європу брати приклад з Азії: "Сінгапур і Японія з самого початку зрозуміли, що це час не для святкування, а для підготовки".

Багато вчених згодні з тим, що світовій спільноті ще доведеться пережити другу хвилю захворюваності, і це лише питання часу.

Ханс Клюге

Ханс Клюге

112 Україна

За словами Клюге, є загроза того, що коронавірус буде супроводжуватися одночасно ще однією епідемією.

"Я дуже стурбований подвійний хвилею – восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і нова хвиля сезонного грипу або кору", – побоюється він.

Відзначимо, станом на 17 травня в усьому світі на коронавірус захворіли понад 4,7 мільйона осіб. З них понад 1,5 мільйона в США, однак далі в сумному антирейтингу розміщені найсильніші країни Європи: Іспанія, Італія, Великобританія, Франція, Німеччина та інші.

Від інфекції померли більше 315 тисяч людей, а вилікувалися більше 1,8 мільйона.

Європу чекає друга смертельна хвиля COVID-19: ВООЗ закликала починати підготовку прямо зараз
Європу чекає друга смертельна хвиля COVID-19: ВООЗ закликала починати підготовку прямо зараз

Європу чекає друга смертельна хвиля COVID-19: ВООЗ закликала починати підготовку прямо зараз

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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