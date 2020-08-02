Європою пронеслися багатотисячні протести проти коронавірусу. Фото й відео

У суботу, 1 серпня, в декількох країнах Європи відбулися багатотисячні протести проти карантинних обмежень через пандемію коронавірусу (COVID-19).

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Мітингувальники заявили про "псевдопандемічний та карантинний терор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Берліні приблизно 17 000 осіб взяли участь в акції протесту, до якої закликали багато крайніх правих груп.

За даними ВВС, дехто з учасників – ультраправі, деякі – прихильники теорій змови, які ставлять під сумнів існування COVID-19, але також багато звичайних людей, які заперечують підходи уряду до пандемії.

Протест проти коронавірусу в Берліні Twitter Angelo Juventino

Протест проти коронавірусу в Берліні dpa

Протест проти коронавірусу в Берліні dpa

Протест проти коронавірусу в Берліні dpa

"Наша вимога – повернутися до демократії. Геть ці нав'язані нам закони, а також маски, які роблять нас рабами", – сказала одна з учасниць.

Оскільки на заході не дотримувалися соціальної дистанції, організатору було висунуто кримінальні звинувачення. Після цього мітинг було завершено.

Протест проти коронавірусу в Берліні BBC

Протест проти коронавірусу в Берліні dpa

Протест проти коронавірусу в Берліні dpa

Протест проти коронавірусу в Берліні spiegel.de

Як повідомляє Оmroepwest, у нідерландському місті Гаазі протестували приблизно півтори тисячі осіб.

Мітинг відбувся в парку Малівельд, більшість учасників була без масок і не дотримувалася дистанції. Організатором акції стала громадська організація Virus Madness. Крім двох арештів, акція відбулася спокійно і в невимушеній атмосфері.

Протест проти коронавірусу в Гаазі omroepwest.nl

Протест проти коронавірусу в Гаазі Twitter/@sanderknura

Протест проти коронавірусу в Гаазі Twitter/@sanderknura

Протест проти коронавірусу в Гаазі omroepwest.nl

Протест проти коронавірусу в Гаазі omroepwest.nl

До міжнародного протесту приєдналися і в Києві. На Софійській площі зібралися кілька десятків протестувальників. Вони тримали плакати "НІ маскам, НІ примусовим тестам і вакцинам, НІ штрафам", "НІ примусу, НІ медичній тиранії, НІ тоталітарній владі", "Черкаси за вільне здорове майбутнє своїх дітей!" та інші.

Протест проти коронавірусу в Києві Getty Images

Протест проти коронавірусу в Києві Getty Images

Протест проти коронавірусу в Києві Getty Images

Протест проти коронавірусу в Києві Getty Images

Протест проти коронавірусу в Києві Getty Images

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ізраїль охопив масовий протест через спалах коронавірусу.