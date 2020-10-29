Європою поширився новий штам коронавірусу, – вчені

Коронавірус мутував, в результаті чого Європою поширився новий його новий штам.

До такого висновку прийшли швейцарські та іспанські вчені, пише ВВС. За їхніми даними, до 80% нових випадків зараження у Великій Британії, 60% – в Ірландії і близько 40% – у Франції викликані вже новим штамом.

Новий вид вірусу назвали "20А.EU1". Дослідники зазначають, що в його генній структурі є шість відмінностей від класичного Sars-Cov-2.

За словами професорки Тані Шталдер, новий штам зародився в Іспанії.

Зі свого боку іспанський генетик Іньякі Комас вважає, що все почалося з певного масового заходу, на якому був присутній один або кілька "суперрозповсюджувачів".

Вчений вважає, що поширили його континентом туристи, які відпочивали в Іспанії.

При цьому поки невідомо, наскільки нова мутація небезпечна з точки зору заразності і перебігу хвороби.

"Такий різновиди коронавірусу ми ще не бачили. Але поки немає доказів того, що наявні генні мутації впливають на швидкість його передачі або на наслідки захворювання", – пояснила керівниця наукової групи Емма Ходкрофт з Базельського університету у Швейцарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції та Німеччині ввели карантин через зростання захворюваності на коронавірус. Також рішучі заходи в боротьбі з COVID-19 прийняли Іспанія, Італія, Велика Британія, Ірландія, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Польща та Греція.