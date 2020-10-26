Європі потрібно "серйозно прискоритися" в боротьбі з пандемією – ВООЗ

Країнам Європи необхідно активізувати боротьбу з COVID-19, проте національних обмежень можна буде уникнути.

Таку заяву під час брифінгу 26 жовтня зробив головний експерт ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Райан. Захід транслювався на сторінці організації в Twitter.

"Зараз ми сильно відстаємо в боротьбі з цим вірусом у Європі, тому для його випередження потрібно серйозне прискорення того, що ми робимо", – цитує представника Всесвітньої організації охорони здоров'я Reuters.

За словами Райана, на європейський регіон, до якого входять 46 країн ВООЗ, припадає 46% світових випадків захворювання і майже третина смертей. Водночас, рівень смертності від коронавірусу в Європі "дуже-дуже низький".

Однак, Райан заявив, що на континенті відсутня ефективна система відстеження контактів.

"Ми спостерігаємо велику кількість випадків, ми спостерігаємо широко поширене захворювання, ми спостерігаємо дуже-дуже високий відсоток позитивних результатів і зростаючу нестачу можливостей для проведення будь-якої ефективної форми відстеження контактів, що в подальшому призведе до поширення хвороби", – сказав представник організації.

Керівник ВООЗ із реагування на COVID-19 Марія ван Керхове зі свого боку додала, що в організації сподіваються на те, що в європейських країнах вдасться уникнути локдауну в зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

Карта поширення коронавірусу в світі:

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