Європи не може бути без України, – Туск
Політик вважає, що безпека в Україні – запорука безпечної Європи
Він закликав країни об’єднатися заради гарантування досяжності мети членства в ЄС і НАТО
Інакше, за його словами, вакуум лідерства заповниться Росією
Колишній президент Європейської ради, нині глава Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що не може бути справедливої Європи без незалежної України.
Такою думкою він поділився у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму-2020 в п'ятницю, 23 жовтня. Про це повідомляє "ЄП".
Примітно, що Туск спочатку говорив англійською мовою, але наприкінці промови перейшов на українську, згадавши свою заяву у Верховній Раді у 2019 році.
"Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України", – підкреслив він.
Політик висловив переконання, що Євросоюзу треба переглянути своє ставлення до сходу Європи загалом. Тоді як всім зацікавленим країнам він порадив подати політичний сигнал і гарантувати досяжність мети членства в ЄС і НАТО з чіткими планами дій.
"Або Сполучені Штати, Європейський Союз та демократії регіони, серед яких і Україна, запропонують продумані підходи, як підтримати схід Європи на важкому шляху до демократії, реальної незалежності та членства в європейському проєкті, або ж вакуум лідерства заповниться Росією", – підсумував Туск.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вступила до Ради Європи 25 років тому, 18 жовтня 1995 року. Про те, що цьому передувало і які зобов'язання взяла на себе наша держава – читайте в матеріалі.