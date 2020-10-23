Європи не може бути без України, – Туск

Колишній президент Європейської ради, нині глава Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що не може бути справедливої Європи без незалежної України.

Такою думкою він поділився у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму-2020 в п'ятницю, 23 жовтня. Про це повідомляє "ЄП".

Примітно, що Туск спочатку говорив англійською мовою, але наприкінці промови перейшов на українську, згадавши свою заяву у Верховній Раді у 2019 році.

"Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України", – підкреслив він.

Політик висловив переконання, що Євросоюзу треба переглянути своє ставлення до сходу Європи загалом. Тоді як всім зацікавленим країнам він порадив подати політичний сигнал і гарантувати досяжність мети членства в ЄС і НАТО з чіткими планами дій.

"Або Сполучені Штати, Європейський Союз та демократії регіони, серед яких і Україна, запропонують продумані підходи, як підтримати схід Європи на важкому шляху до демократії, реальної незалежності та членства в європейському проєкті, або ж вакуум лідерства заповниться Росією", – підсумував Туск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вступила до Ради Європи 25 років тому, 18 жовтня 1995 року. Про те, що цьому передувало і які зобов'язання взяла на себе наша держава – читайте в матеріалі.