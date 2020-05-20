Європейські астрономи зафіксували народження нової планети. Вражаючі фото

Антон Малиновський Світ 23:18, 20.05.2020 Оновлено: 23:41, 20.05.2020

Дослідники з Європейської Південної обсерваторії (ESO) змогли зафіксувати народження нової планети біля молодої зірки AB Візничого.

Як повідомляється на сайті ESO, за допомогою телескопа VLT астрономи помітили спіральну структуру з вигином, який, найімовірніше, свідчить про зародження нової планети.

"На сьогоднішні знайдено вже тисячі екзопланет, але про те, як вони утворюються, відомо дуже мало", – говорить керівник дослідження Ентоні Боккалетті.

Європейські астрономи зафіксували народження нової планети
ESO
Європейські астрономи зафіксували народження нової планети
ESO

До цього дня астрономам не вдавалося отримати настільки чіткі зображення молодих протопланетних дисків, щоб на них можна було розгледіти зародження планети. На опублікованому знімку вони радять звернути увагу на яскраво-жовтий "перегин" неподалік від центру зображення – саме там і відбувається дивовижне явище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, супутник NASA зняв тропічний циклон "амфа", який вирує в Індійському океані.

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