Вперше віддалено: Європарламент збереться на термінове засідання через пандемію

Європарламент збереться на позачергове засідання 26 березня в зв'язку з тим, щоб схвалити заходи із боротьби з коронавірусом, які підготувала Єврокомісія.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Голова ЄП Давид Сассолі ухвалив таке рішення після відеоконференції з керівниками фракцій 19 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

На майбутньому засіданні вперше в історії Європарламенту депутати голосуватимуть дистанційно. "Це буде перша пленарна сесія з використанням системи дистанційного голосування", – заявив Сассолі.

Він уточнив, що Європейський центральний банк вирішив виділити 750 мільярдів євро. Ще 500 мільярдів євро будуть надані за рахунок Європейського механізму стабільності ("Фонд порятунку"). Загальна сума, яка буде спрямована на боротьбу з пандемією, наближається до 2 тисяч мільярдів євро.

За словами Сассолі, ці кошти за сукупністю із заходами Єврокомісії, країн-членів ЄС та інших ініціатив допоможуть пом'якшити наслідки пандемії, зокрема, завдяки розробці ефективної вакцини.

"Це найбільша демонстрація сили європейської солідарності на цей день, порівнянна тільки з планом Маршалла, який допоміг нашим країнам вибратися з розрухи Другої світової війни", – вважає глава Європейського парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі вирішили закрити зовнішні кордони і Шенгенську зону щонайменше на 30 днів. В'їжджати зможуть тільки європейські громадяни та члени їх сімей, громадяни Великобританії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії, а також особи з видом на проживання ЄС.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!