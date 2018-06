Європарламент проголосує за бойкот ЧС-2018 в Росії

Європейський парламент планує прийняти резолюцію, в якій міститься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року.

Про це в своєму Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент, швидше за все, закличе до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 в резолюції з прав людини в Росії, яку повинен схвалити 14 червня", - написав він.

