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Європарламент проголосує за бойкот ЧС-2018 в Росії

1.9тЧитати новину російською

Європейський парламент планує прийняти резолюцію, в якій міститься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року.

Про це в своєму Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент, швидше за все, закличе до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 в резолюції з прав людини в Росії, яку повинен схвалити 14 червня", - написав він.

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Нагадаємо, раніше дипломатичний бойкот Росії оголосила Австралія.

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Тема
ЧС-2018
Місце
Росія
Об'єкт
Європарламент
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