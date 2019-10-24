Лауреатом премії Сахарова став засуджений до довічного ув'язнення

Лауреатом премії імені Сахарова "За свободу думки" 2019 року став професор економіки Ільхам Тохті. Цей відомий борець за права уйгурської меншини Китаю був засуджений до довічного ув'язнення.

Про це 24 жовтня повідомив у Twitter голова Європарламенту, який і присуджує нагороду, Давид Сассолі.

"Він присвятив своє життя захисту прав уйгурської меншини Китаю, але в 2014 році був засуджений до довічного ув'язнення. Ми вимагаємо його негайного звільнення!" – написав Сассоли.

Ільхам Тохті Twitter Давид Сассолі

Тохті був заарештований в 2009 році після масових повстань у місті Урумчі – столиці Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР). Протести були пов'язані зі знищенням етнічних уйгурів китайцями в місті Шаогуань.

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