Європа зустріне Різдво в умовах карантину: які обмеження діятимуть у різних країнах

У п’ятницю, 25 грудня, країни Європи, які переважно є католицькими, відзначатимуть Різдво Христове.

Цього року святкування пройдуть у значних обмеженнях і заборонах через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Зокрема, в Італії ввели локдаун на час різдвяних і новорічних свят – з 24 грудня до 6 січня. В цей час заборонено виходити з дому без потреби, закриті магазини, за винятком продуктових і аптек, не можна переїжджати з регіону в регіон.

"Нам довелося викинути продукти, які ми закупили на період Різдва і передодня Нового року. На додачу до всього нам довелося скасувати до 80 бронювань на весь період", – розповів Euronews власник римського ресторану Паскуале Бомбардьері.

"У цьому році не хочеться ходити по магазинам, мій шурин помер від COVID-19. Він працював лікарем і заразився під час чергування. Настрій зовсім не святковий, так багато людей померло в Італії", – зазначила мешканка Риму.

У Німеччині запровадили жорсткий локдаун ще з 16 грудня. По всій країні закрилися магазини роздрібної торгівлі за винятком продовольчих, в школах припинилося очне навчання, закрилися дитячі садки.

Невелика кількість традиційних різдвяних ярмарків, які почали було облаштовувати в Берліні, розібрали ще до їх відкриття.

Туристів фактично немає, а німці намагаються залишатися вдома.

В Австрії третій локдаун оголосили з 26 грудня, тому Роздество пройде ще при пом'якшених обмеженнях.

Австрійцям можна буде збиратися протягом усієї доби компаніями до 10 чоловік з різних сімей. Маску за святковим столом дозволено не носити.

Водночас різдвяні ярмарки цього року також скасовані.

У Франції введені на початку листопада обмеження вже ослаблені або скасовані. Працюють всі магазини і ялинкові базари, а також церкви, собори і мечеті.

Однак богослужіння проводяться при обмеженій кількості вірян і з дотриманням санітарних норм.

У країні діє комендантська година з 20:00 до 06:00. Єдиний виняток, коли цей режим не буде діяти, – різдвяний вечір з 24 на 25 грудня. А ось новорічна ніч таким виключенням не буде.

У деяких регіонах Великобританії з 20 грудня ввели четвертий рівень карантину. Найжорсткіші обмеження діють в Лондоні і двох графствах на південному сході Англії – Ессексі і Кенті.

Через новий штам-мутант закрито авіаційне сполучення між Британією і більшістю країн Європи. Франція також тимчасово заблокувала морський кордон з Королівством.

У Нідерландах, згідно з новими правилами, на святкування Різдва 24, 25 і 26 грудня можна запрошувати додому лише до 3 гостей в день. Великою родиною дозволено збиратися тільки в режимі онлайн.

Також можна зареєструватися на онлайн-вечірку і святкувати разом з незнайомцями.

Власники невеликих магазинів, зокрема магазинів одягу, намагаються працювати підпільно, наприклад, запускають всередину клієнтів за попередньою домовленістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні локдаун або так званий "карантин зимових канікул" введуть тільки з 8 до 24 січня 2021 року. Католицьке Різдво українці відсвяткують без обмежень.