Європа знайшла суперзброю проти ракет смерті Путіна: що відомо

Крилаті ракети SPEAR-EW європейських компаній Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) і Leonardo, зможуть знищити засоби протиракетної і протиповітряної оборони, зокрема російські "Панцир-С1" і С-400.

Про це пише The Drive.

Передбачається, що ракети полегшать проникнення винищувачів четвертого і п'ятого поколінь у повітряний простір противника, контрольований засобами ПРО і ППО.

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За даними експертів, SPEAR-EW зможуть діяти найбільш продуктивно в парі з ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).

"Поєднуючи SPEAR-3 з SPEAR-EW у повністю мережевому режимі, міні-крилаті ракети можуть працювати як рій, розбиваючи критичні частини мережі ППО противника. Наприклад, SPEAR-EW може обманювати або блокувати вороже джерело загрози, в той час як SPEAR-3 будуть шукати і знищувати не тільки джерело, а й всі розташовані поблизу компоненти ПРО", – відзначає видання.

Крім того, SPEAR-EW зможе проводити розвідку перед ударом SPEAR-3, що супроводжуватиметься передачею в режимі реального часу даних на командний пункт. Фактично, SPEAR-EW може бути запрограмована так, щоб автономно запитувати перенацілювання SPEAR-3 залежно від характеру загрози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ізраїль успішно знищив у Сирії російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) "Панцир-С1" через те, що він обстрілював винищувачі.

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