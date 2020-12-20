Європа терміново закривається від Великобританії через новий тип коронавірусу: що відбувається

Європа охоплена панікою: і без того ослаблений і пошарпаний пандемією COVID-19 континент жахнула звістка про нову мутацію смертоносного вірусу – N501Y, який значно перевищує за заразністю раніше відомі штами.

Що ж було виявлено в Великобританії, як світ намагається зупинити поширення небезпечного вірусу планетою і з якою небезпекою зіткнулося людство цього разу – розбирався OBOZREVATEL.

Новий "мутант" COVID-19

Вперше нова мутація SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, була виявлена в британському графстві Кент ще 20 вересня 2020 року. Але аж до останніх днів ситуація з його поширенням була відносно контрольована. Поки 19 грудня консультаційна раду по нових респіраторних загрозах Великобританії не констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю і може виявитися на 70% заразнішим від звичайного COVID-19. Через підвищену заразність його вже порівняли з кором.

До 15 грудня кількість заражень мутувавшою версією вірусу досягло 1623 випадків. У Кенті виявлено 555 випадків, 519 – в Лондоні, 545 в інших регіонах країни, включаючи Шотландію і Уельс. Чотири випадки були виявлені за кордоном – в Данії, Австралії і ПАР. І кількість заражень стрімко зростає. Через "неймовірно швидке" поширення головний лікар Англії професор Кріс Вітт рекомендував жителям Сполученого Королівства ще більш ретельно дотримуватися запобіжних заходів.

Новий штам вже викликав у Великобританії сплеск захворюваності, за інтенсивністю та масовостю співмірний з першою хвилею епідемії. Прямо зараз в британських лікарнях проходять лікування понад 18 тисяч громадян країни – іншими словами, навантаження на систему охорони здоров'я порівняне з тим, яке фіксувалося в країні навесні.

І саме це спонукало владу країни, яка ще кілька днів тому готувалася до ослаблення існуючих карантинних обмежень – навпаки посилити їх.

Великобританія вводить безпрецедентні обмеження

З 20 грудня 2020 року, згідно з рішенням уряду, у Великобританії впроваджені безпрецедентно жорсткі обмеження:

громадянам заборонено ночувати поза домом;

протягом доби дозволено спілкуватися максимум з однією сторонньою людиною;

заборонено запрошувати гостей на святкування Різдва;

обмежені пересування між регіонами і тим більше – виїзд за кордон без поважних причин;

ресторани працюють лише на винос;

магазини, які торгують товарами не першочергової ваги, закриті;

розглядається питання повного закриття кордонів.

Країна охоплена панікою, а на тлі інформації про очікуване закриття авіа- і залізничного сполучення з іншими країнами Європи, в британських аеропортах спостерігався небувалий ажіотаж: люди намагалися покинути країну до того, як опиняться заточеними в епіцентрі віруса-мутанта.

Повна ізоляція: як світ намагається закритися від нової загрози N501Y

В Європі та світі вже піднялася справжня паніка через вірус-мутант. Національні уряди роблять відчайдушні спроби захиститися від його проникнення в свої країни. І закривають кордони з країною, яка стала епіцентром мутованого вірусу.

Так, в Італії 20 грудня припинили авіасполучення з Великобританією. Одним з перших, ще до остаточного затвердження цього рішення Міністерством охорони здоров'я, про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на своїй сторінці в Facebook.

"Великобританія запустила сигнал тривоги у зв'язку з новою формою COVID-19, яка, можливо, є мутацією вірусу. Як уряд, ми повинні захищати італійців", – написав міністр, підкресливши, що британські колеги були завчасно повідомлені про такі заходи.

Влада Нідерландів ухвадила аналогічне рішення кількома годинами раніше, ніж італійці. Відповідно до опублікованої на офіційному ресурсі уряду постанови літаки з Великої Британії в голландських аеропортах приймати не будуть в період з 6 ранку 20 грудня – і попередньо до 1 січня 2020 року. В процесі розгляду – можлива заборона інших видів транспортного сполучення. Втім, захиститися від мутанта повністю такі обмеження голландцям не допомогли: вже в неділю Національний інститут охорони здоров'я Нідерландів заявив про виявлення першого випадку зараження новим типом коронавірусу всередині країни.

Австрії поки пощастило більше. Заборону на прийом літаків з Британії в країні ввели приблизно одночасно з Нідерландами. Крім того, для мандрівників, що в'їжджають в Австрію, передбачений десятиденний карантин, після закінчення половини строку якого турист має право на безкоштовний тест. Поки, як повідомили австрійському виданню orf.at в національному МОЗ, в Австрії випадків зараження новою мутацією коронавірусу не виявлено.

Однією з перших ввела обмеження в повідомленні з Великобританією Бельгія. Ще з півночі 20 грудня авіа- та залізничне сполучення між країнами було призупинено – за словами прем'єр-міністра країни Олександра Де Кроо, заборона на поїздки триватиме не менше 24 годин.

Всі згадані обмеження поширюються і на транзитні рейси.

У Франції та Німеччині, а також ряді інших країн теж мають намір закрити кордони з Британією – зараз питання організації і тривалості обмежень вивчається фахівцями. У Франції збираються припинити авіа та залізничне сполучення, в Німеччині планують відгородитися не тільки від Великобританії, але і від ПАР, де, за останньою інформацією, також був виявлений вірус-мутант. В Ізраїлі ж сплдучення мають намір перервати як з Великобританією і ПАР, так і з Данією.

В Іспанії ж закликали всі країни ЄС координувати дії з тим, щоб спільно не допустити подальшого стрімкого поширення вірусу-мутанта.

Вакцини виявляться безсилі?

Поки вчені лише вивчають новий штам коронавірусу. На даний момент відомо, що він на 70% більше заразний, ніж його "побратими". При цьому вчені не можуть поки стверджувати, що цей мутований вірус вбиває більше людей або викликає більш важкий перебіг хвороби.

"Мутація коронавірусу поширюється набагато швидше, ніж коронавірус. Зараз в терміновому порядку вивчається його здатність вбивати", - заявив відомий британський професор епідеміології Кріс Вітті в коментарі Reuters.

Побоювання викликає той факт, що цей штам, на відміну від десятків вже відомих науці мутацій, характеризується більш серйозними змінами, які можуть поставити під загрозу подолання людством епідемії COVID-19. Адже сконцентровані зміни в оболонці вірусу – і спрямовані на те, щоб ще більш чіпко чіплятися за клітини, проникати в них і розмножуватися усередині.

Це гарантовано позначиться на заразноств вірусу і швидкості його поширення між людьми. Але найбільша небезпека полягає в тому, що мутації можуть робити вірус невразливим для розроблених вакцин, які спрямовані на вироблення імунітету саме до мутуючого компоненту вірусу.

На думку одного з провідних світових експертів з коронавірусу Ральфа Барича з Університету Північної Кароліни, чим більше людей буде імунізуватися, тим вища ймовірність того, що вірус мутує так, щоб обходити антитіла, що виробляються вакциною.

Станом на сьогодні вченим відомі 73 штами COVID-19. І якщо більшість з них відрізняються одна від одної незначно, принаймні, три мутації становлять особливу небезпеку і можуть суттєво змінити механізми і швидкість зараження, тривалість і тяжкість перебігу хвороби, а також рівень летальності та шанси на зупинку епідемії:

Мутант COVID-19 D614G здатний збільшувати реплікацію вірусу в епітеліальних клітинах легенів людини. Він поширюється в 8 разів швидше вихідного вірусу. Особливо активно – на слизових тканинах первинних дихальних шляхів (перш за все – в носі), що робить його більш заразним. При цьому, мутація D614G здатна інфікувати на ранній стадії і з меншими дозами.

Мутант P681H може мати біологічні ефекти, досі не визначені

Мутант N501Y імовірно небезпечний насамперед підвищеною здатністю інфікувати, він легше проникає в клітини, і, можливо, може ухилятися від імунної системи людини.

Як би там не було, вчені у всіх куточках світу підкреслюють: необхідно ретельно стежити за всіма змінами генома вірусу, адже він мутує надзвичайно швидко. Так швидко, що ставить під питання здатність людства приручити COVID-19 в принципі. Адже вірус фактично безперервно "вчиться" відповідати на всі зусилля вчених щодо його подолання мало не до того, як вони були зроблені.