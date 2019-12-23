Європа "захлинулася" в потужних штормах: загинули восьмеро осіб. Фото і відео

За останні дні південні країни Європи – Португалію та Іспанію – накрили одразу два урагани. Вони забрали життя щонайменше восьми людей і залишили без світла тисячі будинків.

Так, 18 грудня розпочався зимовий шторм під назвою "Ельза", а в суботу, 21 грудня, йому на зміну прийшов шторм "Фаб'єна". Про це повідомляє видання AFP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Шторми затопили річки, зруйнували лінії електропередачі, вирвали дерева і порушили залізничні та повітряні перевезення по всьому регіону Іспанії, залишивши без електрики понад 118 000 домашніх господарств.

Європу накрили потужні шторми AFP

Іспанське національне метеорологічне бюро в суботу оголосило на всьому узбережжі Галісії та сусіднього регіону Астурії стан підвищеної готовності через сильні вітри та хвилі. Вісім мадридських міських парків залишалися закритими через сильний вітер.

Європу накрили потужні шторми AFP

Водночас у Португалії через повінь на залізниці зупинилося сполучення між столицею Лісабоном і другим найбільшим містом Порту. З міркувань безпеки було повністю припинено рух річкою Тахо.

Європу накрили потужні шторми AFP

До теперішнього часу відомо, що двоє осіб загинуло в Португалії, і шестеро – в Іспанії, яка постраждала найбільше. У багатьох районах материкових частин країн досі оголошено оранжевий рівень тривоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно New Leo, на борту якого були 14 українців, потрапило у шторм в Егейському морі біля Греції. Корабель вийшов під прапором Ліберії з грецького порту Елефсін і прямував до Туреччини, але потрапив у шторм між островами Лесбос і Скірос, що призвело до зміщення вантажу.

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