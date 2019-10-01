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1 жовтня • оновлено в 22:08
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"Європа впала": українська журналістка розкрила суть підігрування Макрона Путіну

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Росія могла "наблизитися до європейського гуманізму" хіба що в разі падіння стандартів Європи.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила журналістка Алла Лазарєва, коментуючи нещодавню підтримку президентом Франції Еммануелем Макроном повернення російської делегації на засідання ПАРЄ.

"Я повністю підтримую повернення Росії до Ради Європи... Упевнений, що російський народ зараз максимально близький до європейського гуманізму", – сказав на Асамблеї президент.

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Володимир Путін і Еммануель Макрон

"Ще б дізнатися, завдяки чому росіяни "максимально наблизилися" до гуманістичних стандартів? Шляхом знищення власної опозиції і повною профанацією виборів? Агресією проти сусідніх держав? Крадіжкою чужих територій, заводів, кораблів, викраденням людей, середньовічними тортурами у в'язницях?" – задалася питаннями Лазарєва.

"Слід розуміти, зближення відбулося не через рух Росії вгору, а через сповзання європейського стандарту вниз", – зробила висновок журналістка.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив на Генасамблеї ООН, що помітив прогрес у ситуації на сході України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
Теги
Новини Росії ПАРЄ політика Парламентська асамблея Ради Європи
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да бросьте вы за евростандарты. Все эти демократические принципы не более чем красивая обёртка беспринципности и жадности, которая была нужна для противостояния с СССР, который действительно представлял угрозу не просто Западу, а самой системе капитализма, т е конкретным людям и семьям / кланам. В отличие от Союза Россия не представляет угрозы самой системе, а всего лишь добивается перераспределения сфер влияния, что для продажного Запада очень понятно и приемлемо. Ещё при Порошенко часто говорили, что как только с западными политиками речь заходит о демократических ценностях их лицо начинает выражать скуку. Наглядный пример - СП-2 для Германии.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
руденко евгений, Население Украины может в большинстве и хочет в ЕС, но не до такой степени, чтобы устраивать Майдан образца 13-14 года. В ЕС ее тянут, причем без обязательств защиты от России и без гарантий развития. ЕС без разницы потери територии ибо все в будущем будет объединенная Европа и децентрализация способствует размытию унитарности. А деиндустриализация - так и явно всем видна. На счёт верховенства права - коррупция в Румынии и Болгарии тому пример. А нищета Греции не на много меньше, чем в Украине. Украину втянули в подписание договора об ассоциации Майданом, а теперь заставляют смириться с принуждениями Россией Украины к миру "лишь бы не было войны / не стреляли", а потом принудят смирится с потерей Крыма. Причем никакие правые уж очень сильно возмущаться не будут. Они будут устраивать Майданы если только Украина начнет пытаться развернуться от ЕС в сторону России. Вообще, чтобы империя существовала - она должна расширяться и западный неоколониализм в целом и в отношении Украины в частности - тому пример. По типу свободной торговли - какое красивое название, но это обёртка - из ЕС в Украину все и неограничено, а из Украины в ЕС многие товары по квотам да ещё и квоты в январе-феврале каждого года заканчиваются. А в ЕС лучше, чем в РФ, но смотря в какой стране (не в Греции и не Болгарии) и метрополии всегда жили лучше своих провинций.
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руденко евгений
руденко евгений
Pavlov Pavel, Навязчивые мысли не всегда продуктивны. А потом, топорная работа. Силовые скрепы не выдерживают. До 14-го года всё можно было решать проще. Но Путину кто-то подсказал силовой вариант, а может он сам так решил. Украина хочет в ЕС. Почему она не хочет присоединиться к России? Дело не в националистах. Их влияние крайне мало. Их нет даже в парламенте. Народ Украины видит процессы, протекающие в России. Это мало кому нравится. Я, русский по рождению, который учился, служил в армии, работал в России – не хочу туда. Хотим, чтобы работал закон. ЕС не идеально, но лучшего варианта рядом нет.
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Мир Миру
Мир Миру
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, освобожденным из российской тюрьмы. «Сейчас моя работа здесь с вами», — сказал Сенцов на совместной пресс-конференции с Макроном в Страсбурге и передал список узников Кремля.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Почему украинцы считают себя европейскими-европейцами? Может потому что их пра-пра-пра-бабок пшеки пердолили во все мыслимые и немыслемые? А больше то причин нет. Религия другая, язык другой, в культуре ни чего общего. Да и самих то пшеков за европейцев только при Наполеоне считать начали, он их использовал как пушечное мясо против России
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руденко евгений
руденко евгений
Гусенцова Галина, ай красиво! Какой литературный текст! Какая высота! Кто вас пердолил, мадам, что вы достигли таких высот?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гусенцова Галина, ЕС организован практически в границах Римской империи и Польша там была, да и вера их - католическая.
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