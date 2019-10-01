"Європа впала": українська журналістка розкрила суть підігрування Макрона Путіну

Росія могла "наблизитися до європейського гуманізму" хіба що в разі падіння стандартів Європи.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила журналістка Алла Лазарєва, коментуючи нещодавню підтримку президентом Франції Еммануелем Макроном повернення російської делегації на засідання ПАРЄ.

"Я повністю підтримую повернення Росії до Ради Європи... Упевнений, що російський народ зараз максимально близький до європейського гуманізму", – сказав на Асамблеї президент.

Володимир Путін і Еммануель Макрон

"Ще б дізнатися, завдяки чому росіяни "максимально наблизилися" до гуманістичних стандартів? Шляхом знищення власної опозиції і повною профанацією виборів? Агресією проти сусідніх держав? Крадіжкою чужих територій, заводів, кораблів, викраденням людей, середньовічними тортурами у в'язницях?" – задалася питаннями Лазарєва.

"Слід розуміти, зближення відбулося не через рух Росії вгору, а через сповзання європейського стандарту вниз", – зробила висновок журналістка.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив на Генасамблеї ООН, що помітив прогрес у ситуації на сході України.

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