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9 жовтня • оновлено в 18:53
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Європа викрила невловимий секретний підрозділ Путіна: що відомо

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Розвідувальні служби одразу декількох західних країн з’ясували, що в Росії працює елітний підрозділ Головного розвідувального управління (ГРУ), яке "проводить скоординовану кампанію зі дестабілізації Європи".

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела у західних спецслужбах. Зазначається, що підрозділ ГРУ №29155 мав відношення до зміни правлячих кіл у Молдові, отруєння болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева, спроби держперевороту в Чорногорії і отруєння ексшпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері (Британія).

Розвідникам вдалося дізнатися, що підрозділ функціонує вже 10 років. Водночас вони визнають, що передбачити його наступну ціль, практично неможливо.

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Секретний елітний підрозділ ГРУ

Секретний елітний підрозділ ГРУ

"Газета.ру"

Крім цього, стало відомо, що відділ перебуває у штабквартирі 161-го навчального центру спеціального призначення на сході Москви. Його співробітники воювали в Чечні, Афганістані та навіть на Донбасі.

Підрозділом нібито командує генерал-майор Андрій Авер'янов. Журналістам вдалося відшукати фото, на якому він стоїть поряд із офіцером ГРУ Анатолієм Чепігою – одним із підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міноборони Росії та Кремль поки ніяк не відреагували на цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп у телефонній розмові влітку 2018 року із Терезою Мей, яка на той час обіймала пост прем'єра Великобританії, оскаржував її версії щодо причетності влади РФ до справи про отруєння ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

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Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Что-то подозрительно похоже на сценарии многочисленных а.ме.ри.ко.сов.ских боевиков, где одно подразделение или какой-нибудь Рэмбо в одиночку спасают мир.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Ну что, суки Обозовские, не нравятся комментарии?
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Что-то подозрительно смахивает на сценарии америкосовских боевиков, где ОДНО подразделение или ОДИН какой-нибудь Крепкий орешек или Рэмбо спасают мир.
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