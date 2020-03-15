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15 березня • оновлено в 11:17
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Європа спорожніла через коронавірус: показові фото і відео

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У мережі показали вулиці країн Європи, які спорожніли через карантинні заходи у зв'язку зі спалахом китайського коронавірусу.

Показові фото і відео масово публікують у соціальних мережах очевидці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, в Італії, де вірус виявився найбільш агресивним, спорожніли популярні туристичні місць. Немає людей і в знаменитій Венеції.

В Італії порожньо через коронавірус

В Італії порожньо через коронавірус

Facebook Irene Hnatiuk

Кадри зі столиці Норвегії Осло підтвердили аналогічну ситуацію – люди уникають прогулянок містом.

В Осло порожньо через коронавірус

В Осло порожньо через коронавірус

Instagram Paul Danylenko

В Осло порожньо через коронавірус

В Осло порожньо через коронавірус

Instagram Paul Danylenko

В інших європейських країнах також порожньо. Біля відомих пам'яток не видно туристів, а на вулицях стало значно менше місцевих жителів.

Мадрид спорожнів

Мадрид спорожнів

Через коронавірус спорожніла Іспанія

Через коронавірус спорожніла Іспанія

Через коронавірус спорожніла Іспанія

Через коронавірус спорожніла Іспанія

Через коронавірус спорожніла Іспанія

Через коронавірус спорожніла Іспанія

Через коронавірус спорожніла Іспанія

Через коронавірус спорожніла Іспанія

Європа спорожніла через коронавірус

Європа спорожніла через коронавірус

Facebook Irene Hnatiuk

Європа спорожніла через коронавірус

Європа спорожніла через коронавірус

Facebook Irene Hnatiuk

Європа спорожніла через коронавірус

Європа спорожніла через коронавірус

Facebook Irene Hnatiuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу заборонили виходити з дому без спеціального сертифіката і закрили все, крім супермаркетів і транспорту.

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Автор
Ірина Кулініч
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