Європа повернулася до жорсткого карантину: 10 країн і методи їхньої боротьби з COVID-19

Дедалі більше країн Європи продовжують вводити жорсткі карантинні обмеження через поширення коронавірусу: від комендантської години до повної "ізоляції" деяких регіонів своїх країн.

У першу десятку країн, які застосували рішучі заходи через COVID-19, станом на 23 жовтня входять Франція, Іспанія, Італія, Великобританія, Ірландія, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Польща та Греція.

Зокрема, по всій Франції, де коронавірусом заразилося більше ніж один мільйон людей, введено комендантську годину, закрито заклади харчування, парки атракціонів, а спортивні заходи заборонили відвідувати глядачам.

Іспанія (994 тисячі) "ізолювала" міста Мадрид і Саламанку, а також ввела масковий режим. Питання введення комендантської години ще вирішується. Водночас влада провінції Наварра закрила свої внутрішні кордони для інших жителів країни.

У Великобританії зафіксовано понад 810 тисяч випадків COVID-19. Уельс ввів жорсткий карантин, а в Шотландії і Північній Ірландії влада розпорядилася перейти на віддалену роботу, заборонивши зустрічатися навіть членам сімей, які живуть не разом.

Італія (408 тисяч) оголосила режим надзвичайного стану до 31 січня з обов'язковим носінням масок. Ярмарки, аматорські змагання та інші заходи проводити заборонено. Влада регіонів Ломбардії і Кампанії попросила керівництво держави ввести комендантську годину.

Бельгія (270 тисяч) ввела комендантську годину по всій країні. Кафе, бари, ресторани, парки атракціонів також закрито. Спортивні заходи вирішили проводити без глядачів.

Нідерланди (228 тисяч) пішли на частковий карантин. Ресторани працюють із замовленнями "із собою", але жителям країни заборонили збиратися в компаніях, де більше ніж чотири людини.

Усю Польщу (228 тисяч) було визнано владою "червоною" зоною. Дозволено збиратися максимум у кількості п'яти осіб. Заклади харчування працюють суто із замовленнями "із собою".

Чехія (223 тисячі) закрила школи, вищі навчальні заклади, бари, кафе, ресторани і всі магазини, крім продовольчих. Введено масковий режим, але на вулицю заборонено виходити без поважної причини.

В Ірландії (54 тисячі) жителям заборонили відходити від будинку далі, ніж на п'ять кілометрів і зустрічатися з кимось, крім членів сім'ї.

Греція, де зафіксовано 28 тисяч випадків коронавірусу, ввела комендантську годину в деяких районах, оголосивши тотальний масковий режим, зокрема на вулиці.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні оновили зони адаптивного карантину. Нове зонування діятиме з 26 жовтня і протягом наступних двох тижнів.

Але президент Володимир Зеленський заявив, що, незважаючи на 6-7 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус на добу, суворий карантин в Україні вводити не планують.