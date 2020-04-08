Чому в Данії, Норвегії та Швеції рідше хворіють на COVID-19: інфекціоністка розкрила феномен

Народи північних країн Європи, в яких анонсували пом’якшення карантину, не мають звички таких близьких тактильних рухів, як південні, тому їм вдалося призупинити поширення коронавірусу.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська інфекціоністка Алла Мироненко. За її словами, населення Данії, Норвегії і Швеції не кидається одне одне в обійми під час зустрічі, на відміну від італійців чи іспанців, через кількість інфікованих у них значно менша.

Коронавірус в ЄС

"Населення в Данії складає 7 мільйонів. А у Швеції навіть ресторані працюють. Це північні народи, які дистанціюються один від одного. До речі, так само і японці. Незважаючи на те, що у них колосальна щільність населення, на крихітній території живе 125 мільйонів осіб, але при цьому всього 3,5 тисячі хворих. Чому? Бо при зустрічі вони не кидаються один одному на шию, а дистанціюються", – зазначила лікарка.

"В італійців й іспанців інші звички. Вони люблять обійматися, цілуватися, – відповідно поширення вірусу було більшим", – підсумувала вона.

Статистика захворюваності на коронавірус в північних країнах ЄС в порівнянні з південними станом на 8 квітня:

Данія – 5 тисяч 386 хворих, 218 смертей; Норвегія – 6 тисяч інфікованих і 93 смерті; Швеція – 8 тисяч 419 і 96 смертей; Італія – 135 тисяч заражених і 17 127 смертей; Іспанія – 146 тисяч і 14 тис 555 смертей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української вірусологині Надії Жлобак, вищий відсоток захворюванності на COVID-19 в Україні людей віком 20-55 років пов'язаний з тим, що вони інфікувалися під час подорожей до західних країн, де й спостерігався спалах вірусу.

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